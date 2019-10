Suocera Dybala “Volevo uccidermi”/ La mamma di Oriana Sabatini: “Odiavo la Joya”

Sono incredibili le parole della suocera di Paulo Dybala che ha dichiarato di che in passato aveva pensato di uccidersi. Catherine Fulop, la madre di Oriana Sabatini, ha parlato come riportato da Golssip sottolineando: “Non perdono a Paulo Dybala che ha portato Oriana in Europa. Gli dico che lo odio e lui mi risponde che si sta prendendo cura di lei. Di recente hanno compiuto un anno. Io inizialmente volevo uccidermi. In un attimo non l’ho vista per quattro mesi e per me era tanto. E’ stata una fase pesante che si è combinata con dei cambiamenti ormonali e rivoluzioni. Devi essere sempre pronto a dire addio alle cose vecchie e a riceverne anche delle nuove“.

Suocera Dybala “Volevo uccidermi”: la polemica sull’altra figlia

Catherine Fulop non si è limitata a pungere Paulo Dybala, fidanzato della figlia Oriana Sabatini, ma ha anche tirato una stoccata proprio alla ragazza: “Qualcuno dovrebbe raccontare la storia dell’altra Sabatini. Tutti parlano di una sola: Oriana di qua, Oriana di là. E Tiziana? Perché non si dice mai niente di lei? Perché nessuno ne parla?”. Sono parole che sicuramente rimbalzano anche in Italia per la notorietà del calciatore della Juventus, fatto sta che difficilmente sentiremo parlare la Joya di questo chiuso com’è dall’ufficio stampa dei bianconeri. Non è però da escludere che possa essere la stessa Oriana Sabatini a esprimere la sua idea tramite i social network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA