Suor Alessandra Smerilli: “Natale? Meglio proteggere salute”/ “Festa solo dopo Covid”

«Il Natale? Meglio proteggere le persone per un bene più grande e poi magari faremo una festa nuova dopo il Covid, la festa dell’incontro»: la proposta alquanto “bizzarra” sulla festa del Natale non viene da qualche Ministro, da qualche scienziato o da qualche sociologo. Si tratta di Suor Alessandra Smerilli, economista e consigliera per il Consiglio di Stato Vaticano, di recente tra le protagoniste dell’evento mondiale “The Economy of Francesco”, la due giorni di Assisi aperta alle idee per un futuro economico post-Covid: per l’economista salesiana «Il vero tema trasversale dell’incontro – spiega la suora ai microfoni di Radio Vaticana Italia – è stata la cura di noi stessi, delle nostre relazioni e del pianeta. Mi auguro che i giovani vengano davvero ascoltati». L’economista e religiosa ha spiegato nella puntata di ieri a “DiMartedì” proprio l’esperienza delle nuove “economie” prospettate nel manifesto conclusivo di Assisi, ma è sulle prossime feste di Natale che è stata interpellata nel pieno del caos politico e sociale di questi ultimi giorni in vista del prossimo Dpcm.

“NATALE? MEGLIO UNA GRANDE FESTA DELL’INCONTRO”

«Il Natale? Per un anno un passo indietro va fatto» diceva in collegamento a DiMartedì la scienziata Ilaria Capua pochi istanti prima, con Suor Alessandra Smerilli che replica subito dopo, dando – sorprendentemente – ragione all’opinione “rigorista” che va per la maggiore in politica e scienza ai tempi del Covid-19. «La Capua ha perfettamente ragione: in questo momento delicatissimo non sappiamo come andrà nei prossimi giorni», spiega l’economista e religiosa cattolica. «Allentare adesso significa metterci nelle condizioni di dover ricominciare di nuovo e forse con misure ancora più restrittive»: un giudizio che stride con moltissimi fedeli e parroci che invece chiedono al Governo in questi giorni una deroga possibile per le messe di Natale e in generale per consentire le celebrazioni religiose nel periodo di Avvento. Per la Smerilli invece la linea deve essere quella avanzata dal Premier Conte e dal Ministro Speranza, se non più “rigorista” ancora: «per un bene temporaneo – e non voglio sminuire l’importanza del Natale dal punto di vista familiare e religioso – meglio fermarsi. Sappiamo che c’è un bene più grande». Davanti al plauso che riceve dal conduttore Floris e dalla stessa Capua, Suor Alessandra conclude ancor più sorprendentemente – in quanto religiosa cattolica – «io mi immagino però come, finito tutto questo, magari ci regaleremo una festa nuova, una festa dell’incontro dopo il Covid».

#dimartedi Suor Alessandra Smerilli: "Non voglio sminuire l'importanza del Natale, ma non possiamo allentare adesso. Finito tutto questo magari ci regaleremo una festa nuova, la festa dell'incontro" https://t.co/1YgjgZN3RB — La7 (@La7tv) November 24, 2020





