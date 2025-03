Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, qual è il segreto di Serena rivelato a Suor Angela?

Sta entrando nel vivo delle trame la fiction di Rai1 con protagonista Francesca Chillemi che ha preso il testimone di Elena Sofia Ricci. Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che nelle prossime puntate Suor Azzurra sarà alle prese con importanti decisioni che riguardano le ragazze della casa famiglia, Cristina, Melody (disperata per il suo ex) ed Olly ma anche il giovane Pietro, la piccola GiuliaBoom e Lorenzo Riva. Quest’ultimo è il direttore della struttura che si occupa di ragazze sole ed in difficoltà, la casa famiglia è stata fortemente voluta dalla moglie Serena, che, purtroppo è morta circa un anno prima in un incidente stradale lasciando nel dolore la sua famiglia. Tuttavia le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 svelano che proprio Serena costudiva un segreto che ha rivelato solo a Suor Angela.

Qual è il segreto di Serena che ha confessato solo a Suor Angela? La prima puntata della stagione si è chiusa con un colpo di scena. Serena è cresciuta dalle Suore ed ha instaurato un rapporto molto forte e stretto con Suor Azzurra. Una volta diventata donna ed essersi creata una famiglia ha chiamato Suor Angela per rivelarle un segreto: “che nessuno deve sapere soprattutto Lorenzo” di che segreto si tratta? Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 non svelano altro, ma ciò che è certo è che ha a che fare con il suo passato e che qualora venisse fuori porterebbe il caos e lo scompiglio nella vita di Lorenzo Riva e dei figli, soprattutto del primogenito Pietro. La donna è morta in un incedente portando la verità con se ma Suor Angela la rivelerà?

Lorenzo non è il padre biologico di Pietro? Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 e spoiler choc

Nel corso delle puntate sta venendo fuori il passato di Serena. La donna sin da giovanissima è finita nel tunnel della droga, salvata dalle Suore, tra le quali Suor Angela, ha dato una drastica svolta in meglio alla sua vita, ha sposato Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni) ed ha creato una Casa-famiglia per aiutare giovani ragazze in difficoltà, con problemi di dipendenze ed altro alle spalle proprio come in passato li ha avuti lei.



Dunque è molto probabile che il segreto di Serena in Che Dio ci aiuti 8 riguardi proprio il suo passato ma qual è una possibile verità che se scoperta rischia di rovinare e sconvolgere la vita di Lorenzo e Pietro? Forse che Lorenzo non è il padre biologico di Pietro? Oppure c’è dell’altro? Per il momento ciò che è certo è che il passato di Serena sarà al centro delle trame delle prossime puntate con tutto ciò che ne comporta.