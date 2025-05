Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: Suor Azzurra finisce in arresto: chi l’ha incastrata?

Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che il gran finale di stagione della storica fiction di Rai1 sarà scioccante ed avrà un risvolto inaspettato e spiazzante. Andando con ordine, nell’ultima puntata che andrà in onda giovedì 8 maggio 2025 molte questioni giungeranno a compimento. Si scoprirà cosa si nasconde nel passato di Olly ed il suo rapporto con il padre, se trionferà l’amore tra Melody e Corrado nonostante il fantasma di Sandrino e se Cristina deciderà di restare nella Casa del Sorriso o andare via e dicendo addio a Pietro.

Al centro delle trame, tuttavia, ci sarà anche la protagonista assoluta interpretata da Francesca Chillemi. Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che Suor Angela si troverà in guai seri perché le verrà trovata della droga nella tonaca e Lorenzo e Azzurra dovranno capire chi sta cercando di incastrarla. Cosa è successo? Chi e perché vuole incastrare la Suora? Gli spoiler non dicono molto ma quel che è certo è che la novizia avrà al suo fianco Lorenzo che sin da subito non crederà alla sua colpevolezza.

Suor Azzurra arrestata in Che Dio ci aiuti 8, parla Francesca Chillemi: “Subirà diverse mazzate”

Di recente a fornire delle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 ci aveva pensato Francesca Chillemi in un’intervista concessa a Vanity Fair, l’attrice siciliana parlando del suo personaggio aveva rivelato: “Azzurra subirà diverse mazzate durante la stagione, ma è animata sempre dalle migliori intenzioni.” Aggiungendo che il suo personaggio in tutti questi anni ha subito una vera e propria trasformazione, è cambiata tantissimo ed è passata dall’essere una ragazzina viziata ad una donna matura e in gamma moglie e mamma premurosa fino a decidere di prendere i voti e diventare Suora dopo la terribile morte di Guido e Davide. Ed adesso, stando alle anticipazioni Che Dio ci aiuti Suor Azzurra verrà arrestata dopo che le verrà trovata della droga nella tonaca: chi è stato e perché? E riuscirà a dimostrare la sua innocenza? L’appuntamento con l’ultima imperdibile puntata è per giovedì 8 maggio 2025.