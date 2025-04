Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, torna Suor Costanza! Arriva con un ambulanza e nasconde qualcosa…

Ci saranno dei graditi ritorni nelle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 8 che animeranno non poco le dinamiche delle trame e porteranno nuovo brio e scompiglio anche nelle vite degli altri protagonisti soprattutto in Suor Azzurra (Francesca Chillemi) Quest’ultima, infatti, pur essendo già impegnata ad occuparsi delle ragazze della Casa del Sorriso Melody, Olly e Cristina avrà a che fare con il ritorno di Suor Costanza in ambulanza colpita da malore. La realtà, per fortuna, si rivelerà meno drammatica del previsto.

Che Dio ci aiuti 9, amata protagonista non ci sarà nella prossima stagione?/ Sue parole insinuano il dubbio

Scendendo nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che nella prossima puntata Suor Costanza (Valeria Fabrizi) arriverà nella Casa Famiglia gestita da Lorenzo Riva in ambulanza. Dopo aver fatto preoccupare e scampato il pericolo di un grave malore, la Madre Superiora darà delle spiegazioni che non convinceranno i presenti soprattutto Suor Azzurra che sarà convinta che il suo arrivo sia legato ad una novizia e proprio la storia di questa ragazza sarà al centro delle trame anche delle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 8.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata 24 aprile 2025/ Torna Suor Costanza!

Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni: torna la sorella di Suor Azzurra Rosa Francini! L’annuncio di Neva Leoni

Ed i graditi ritorni non sono finiti qui perché dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che ritornerà anche la sorella di Suor Azzurra, Rosa (Neva Leoni). Quando alla casa-famiglia di Roma qualcuno busserà alla porta, sarà proprio Azzurra ad andare ad aprire e trovarsi di fronte sua sorella Rosa. Tuttavia non si tratterà di una visita di cortesia, Rosa si presenterà con il suo fidanzato ed una bambina e chiederà aiuto alla sorella la quale però sin da subito sospetterà che la giovane non le stia raccontando tutta la verità.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, settima puntata 17 aprile 2025/ Pietro lascerà Cristina?

Dopo diverse stagioni Neva Leoni torna in Che Dio ci aiuti 8 ad impersonare Rosa Francini, sorella di Azzurra. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram nelle scorse settimane. Rosa Francini, giovane affascinante e colta fece il suo ingresso in Che Dio ci aiuti 8. Giunse al Convento degli Angeli con l’intento di scoprire chi era suo padre ma lei ed Azzurra si contesero Guido. Solo successivamente le due scoprirono di essere sorelle e, dopo le iniziali tensioni e scontri, ricucirono il rapporto. Fu la stessa Rosa a spingere Azzurra ad iniziare una storia con Guido e formare una famiglia con Davide. Adesso tornerà ma cosa nasconde?