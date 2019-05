Suor Cristina a Vieni da me/ “Ballando e cantando, dono la mia vita agli altri”

Alla vigilia dell’undicesimo anniversario della sua “vocazione”, Suor Cristina si racconta ai microfoni di Vieni da me. Davanti alla cassettiera, Suor Cristina svela a Caterina Balivo i motivi che l’hanno spinta a sposare Dio svelando anche a reazione della famiglia. “Mio fratello non era tanto d’accordo mentre i miei genitori sono sempre stati felici perchè mi hanno sempre trasmesso i valori cristiani sin da piccola”, racconta. Per fare noviziato, Suor Cristina che ha ricevuto la chiamata quando aveva solo 19 anni, è stata mandata in Brasile per fare un’esperienza di comunità con altre giovani: “è stata l’esperienza più bella della mia vita perchè quando sono arrivata nella congregazione io mi sono chiusa non partecipando neanche all’accademia di spettacolo presente nella congregazione perchè nel momento in cui ho scelto di consacrare la mia vita a Dio facevo fatica a cantare e ballare. Quando sono arrivata in Brasile, invece, dove cantano e ballano tutti, ho cominciato a capire che quello era il modo per donarmi agli altri”, ha spiegato.

SUOR CRISTINA: L’ARTE AL SERVIZIO DI DIO

Prima di partecipare a Ballando con le stelle, Suor Cristina ha partecipato a The Voice of Itay portando a casa anche la vittoria, ma come ha deciso di partecipare al talent show musicale? “L’anno precedente avevo partecipato ad un festival di musica religiosa. Il video è stato poi pubblicato su You Tube e la redazione mi ha chiamata per fare un provino chiedendo il permesso alla madre superiora che, inizialmente, era dubbiosa. In un secondo momento, ha pensato che fosse un modo per portare fuori il nostro mondo e così ho partecipato“, spiega la religiosa che poi svela anche il motivo che la spinse a scegliere J-Ax – “Ho scelto J-Ax pensando a mio fratello. Io sono andata a The Voice per arrivare al cuore dei giovani. I giovani seguono Ax e così ho scelto lui“. Suor Cristina vinse poi The Voice, ma da quella vittoria, cominciò un periodo complicato: “E’ stato un momento difficile e delicato perchè non ero pronta a quella popolarità e sapere che persone a me vicine si sono allontanate è stata una pugnalata a cuore”, conclude Suor Cristina.

