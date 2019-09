Suor Cristina/ “La mia fede? Ballando con le stelle e il successo tv…”

Il successo non ha cambiato Suor Cristina, questo è certo. Lei lo ha confermato tante volte, da quando la sua partecipazione a The Voice of Italy ha accesso i riflettori su di lei e sulla sua storia. In molti hanno criticato la sua voglia di mettersi al centro dell’attenzione trovando inconciliabile tutto questo con la sua vita da suora ma in molti l’hanno appoggiato e l’hanno sostenuta pur non cambiando la sua vita. Suor Cristina Scuccia, diventata famosa cantando e anche a Ballando con le stelle, ha rivelato al settimanale Oggi di aver pronunciato i voti perpetui e di essersi finalmente donata a Dio nella sua totalità senza pentirsi e senza nemmeno volere altro. In particolare, la suora ha raccontato di aver professato i suoi voti a Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio lo scorso 8 settembre.

SUOR CRISTINA HA DETTO SI A DIO SENZA RINUNCIARE ALLA TV

Al settimanale ha rivelato poi qualche dettaglio più intimo: “Il cuore mi batteva fortissimo. Il momento più forte è stato quando mi sono prostrata a terra in segno di consegna totale a Cristo“. Suor Cristina ha continuato a ribadire il fatto che la televisione e la musica non l’hanno mai allontanata dal suo percorso di fede e adesso, dopo i suoi voti, sta già pensando al suo prossimo disco: “Il successo però non mi ha allontanato dal mio cammino. Anzi, credo che abbia contribuito molto alla mia crescita spirituale e personale“. Dove la ritroveremo? Forse Suor Cristina dopo i suoi voti riuscirà a tornare in televisione magari come ospite o come protagonista di un altro reality? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

