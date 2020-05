Suor Cristina/ “Siamo fatti per amare, torneremo a cantare e ballare insieme”

Pubblicità

Suor Cristina è sempre sulla cresta dell’onda quando si tratta di parlare di musica o di fede. Niente social però: la religione non fa sentire la sua voce tramite post già da un po’ di tempo. L’ultima condivisione su Facebook e Instagram risale allo scorso 3 maggio, quando Suor Cristina ha citato un versetto del Vangelo di Giovanni: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me“. L’unico strappo alla ‘regola’ fideistica è legato invece ad un post di fine marzo, dove la suora ha voluto incoraggiare i fedeli a mantenere alta la speranza. Anche quando si parla di musica. “Siamo fatti per amare. Oggi così… torneremo a cantare e ballare insieme”, scrive, “Siamo fatti per amare e per stare tutti insieme uniti! Non siamo isole! L’amore ci unisce anche nel dolore e nelle difficoltà”.

Suor Cristina, “Fatti avanti amore”

Il video mostra Suor Cristina emozionata e scatenata sul palco, mentre interpreta il brano Fatti avanti amore di Nek. Oggi, lunedì 25 maggio 2020, S’è fatta notte trasmetterà in replica in seconda serata l’intervista fatta a Suor Cristina. In quell’occasione, la religiosa ha presentato il suo album Felice e ha ripercorso gli ultimi anni di vita, parlando della sua scelta di prendere i voti fino al successo che non l’ha mai allontanata dalla fede. Clicca qui per guardare il video di Suor Cristina.



