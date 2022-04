Suor Julinda, Ti spedisco in convento 2/ Esuberante e con la passione per il ballo

Suor Julinda nel cast di Ti spedisco in convento 2

Riparte questa sera, domenica 17 aprile 2022, il docu-reality “Ti spedisco in convento 2”, adattamento dello show internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle. Tra le protagoniste di questo programma, oltre alle giovani ragazze trasgressive, abbiamo naturalmente le mitiche suore, pronte a far rispettare scrupolosamente nuove regole e abitudini alle concorrenti.

Tra le ‘sorelle’ che si occuperanno delle ragazze nelle prossime settimane c’è la simpaticissima Suor Julinda, pronta a divertirsi, mettersi in gioco e soprattutto ad indirizzare al meglio le nuove arrivate. Andiamo a capire brevemente chi è e di cosa si occupa la suora protagonista di Ti Spedisco in Convento 2.

Ti spedisco in convento 2: Suor Julinda è energia allo stato puro

Suor Julinda viene descritta come una suora vulcanica, piena di energie e decisamente esuberante. Con lei in convento non ci si annoia mai; a quanto pare è una persona davvero intraprendente, amante del dovere ma anche del divertimento e della compagnia. Originaria dell’Albania è considerata come una delle sorelle più ottimiste e positive della struttura, con una passione spropositata per i balli e naturalmente amante della vita e dei suoi valori.

In sua compagnia le ragazze avranno parecchio da fare e potranno cogliere diversi spunti su cui riflettere e lavorare per accrescere il proprio bagaglio personale. Appuntamento fissato per questa sera in prima visione assoluta su Real Time.

