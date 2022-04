Suor Laxmi, Ti spedisco in convento 2/ La sorella più affettuosa, amante della natura

Suor Laxmi nel cast di Ti spedisco in convento 2

Riparte questa sera, domenica 17 aprile 2022, il docu-reality “Ti spedisco in convento 2”, adattamento dello show internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle. Tra le protagoniste di questo programma, oltre alle giovani ragazze trasgressive, abbiamo le mitiche ‘sorelle’, pronte a far rispettare scrupolosamente nuove regole e abitudini alle concorrenti.

Tra le suore che si occuperanno delle ragazze nelle prossime settimane c’è la dolcissima Suor Laxmi, pronta a divertirsi, mettersi in gioco e soprattutto ad indirizzare al meglio le nuove arrivate. Andiamo a capire brevemente chi è e di cosa si occupa la suora protagonista di Ti Spedisco in Convento 2.

Ti spedisco in convento 2: Suor Laxmi, la suora affettuosa e paziente

Suor Laxmi viene descritta come una suora dolce e affettuosa. E’ lei a portare l’amore in tutto il convento, con la sua solarità ed uno stato d’animo costantemente positivo e coinvolgente. Suor Laxmi, che ricopre anche il ruolo di vice superiora, è una persona molto paziente, ma anche amante della natura e delle piante. Una passione che, molto probabilmente, cercherà di trasmettere anche alle ragazze. Di sicuro in sua compagnia avranno modo di ampliare i propri orizzonti e approfondire a loro un mondo sconosciuto. Appuntamento fissato su Real Time in prima serata.

