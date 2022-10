Suor Miriam Bo/ “Teresa Lisieux ci insegna il valore delle piccole e semplici cose”

Suor Miriam Bo della congregazione delle carmelitane di Santa Teresa, è stata ospite nella giornata di ieri del programma di Tv2000, L’Ora Solare, per parlare della spiritualità di Santa Teresa di Lisieux: “Teresina raggiunge tutti – ha esordito Suor Miriam Bo – ha davvero raggiunto tutto il mondo sin da subito dopo la sua morte e continua ancora oggi, quante esperienze si incontrano ancora oggi che ti dicono che l’hanno incontrata. Io personalmente ho fatto questa esperienza, avevo 14 anni quando ho incontrato per la prima volta il suo libro, e fino all’epoca non frequentavo tanto la chiesa, facevo solo il catechismo, non ero molto vicina alla fede. Ma a 14 quando ho fatto la cresima è iniziato il mio cammino vocazionale e di fede, e mi è stato dato proprio questo libro dicendomi che avrei dovuto iniziare da Santa Teresa, la più semplice da leggere e quella che mi avrebbe potuto indicare la strada”.

Don Giulio Mignani, sospeso prete Bonassola pro aborto/ “Chiesa lontana da persone”

Quindi Suor Miriam Bo ha proseguito: “Santa Teresa è andata al cuor della vita e dell’esistenza umana perchè ha vissuto tante dimensioni, quella della famiglia, quella delle sorelle, quella del suo papà di cui era innamorata, ha fatto poi l’esperienza del convento così giovane ma il suo cuore andava oltre le quattro mura, proprio è vero che dopo la sua morte è stata proclamata patrona delle missioni. Il cuore e il vangelo raggiungono istanze che non conosciamo”.

Koch: “Chiesa Germania lontana dalla Verità”/ “Nuove fonti Rivelazione? Come nazismo”

SUOR MIRIAM BO: “SANTA TERESA CI INSEGNAVA CHE VALGONO LE PICCOLE COSE”

E ancora: “Santa Teresa parlava di una piccola via tutta nuova, ci insegna le piccole cose, lei diceva che il Signore non ci credeva grandi opere ma ci chiede di vivere la vita con amore, nell’amore e per l’amore, perchè noi siamo fatti con amore. La piccola via è quella delle cose semplici, ma le cose semplici non vuol dire che non siano profonde, e Santa Teresa ci insegna la cosa più importante che è l’amore”. Quindi Suor Miriam Bo ha aggiunto: “Santa Teresa ci insegna che è Dio che ci cerca e ci accoglie, quando tu pensi che nessuno più ti debba cercare”.

San Francesco d’Assisi, Santa Messa diretta video Rai1/ Zuppi: “Santo aiuti l’Europa”

Poi ha spiegato: “Io ho perso il papà quando avevo meno di 3 anni e la mia infanzia è stata segnata da questa realtà che mi ha portato un po’ distante dalla fede. Teresina mi ha insegnato passo, passo a non avere paura del dolore e della sofferenza perchè la luce c’è”. Poi la Sorella, che è anche un’insegnante, ha concluso: “Quando sono con i miei bimbi dico di pregare perchè la loro preghiera è più importante della mia. I bimbi stanno in braccio e mamma e papà e quando sono lì non hanno paura, e Teresina ci dice questo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA