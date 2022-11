Suor Paola, chi è?/ Tifosa della Lazio e una vita dedicata ai bisognosi

Chi è Suor Paola

Suor Paola è una delle religiose più conosciute dal pubblico televisivo. Originaria di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria, all’anagrafe nasce Rita D’Auria. Sin da giovanissima, dedica la propria vita alla religione e si trasferisce a Roma dove ormai vive da anni entrando a far parte della congregazione delle Suore scolastiche francescane di Cristo Re. Da più di cinquant’anni, dedica le proprie giornate ai più bisognosi a Roma occupandosi soprattutto delle mamme e dei bambini.

Francesco Coco, Aldo Montano e Gabriel Garko/ Gli ex di Manuela Arcuri

Per il suo impegno sociale, lo scorso anno, ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica. In una recente intervista ha raccontato che “di mattina insegno ai bambini. Poi mi occupo di tre case famiglia. Una per donne che hanno subito violenze, un’altra di soli bambini e adolescenti, mentre l’ultima è un centro anziani durante il giorno, mentre per la sera diventa una mensa per poveri”.

Lella, chi è la madre di Manuela Arcuri/ "E sempre stata l'unica confidente e..."

Suor Paola e la passione per la Lazio

Suor Paola è anche una grande tifosi della Lazio. La sua passione calcistica l’ha portata a far parte, per anni, del cast fisso del programma Rai “Quelli che il calcio…” seguendo le partite della squadra biancoceleste anche in trasferta. Una grande passione quella per la Lazio che Suor Paola ha alimentato anche andando allo stadio. La religiosa, inoltre, trascorre gran parte del suo tempo nelle case famiglie. A tal proposito, ai microfoni di Famiglia Cristina, ha detto:

«Nella casa-famiglia sono arrivati anche bambini soli, senza mamma. I piccoli si affezionano alle operatrici, che però ogni sei ore finiscono il turno, e manca loro un punto di riferimento stabile. Perciò vorrei aprire una casa per i minori non accompagnati, sempre più numerosi in Italia. Spero di riuscirci a settembre. Un’altra cosa che vorrei fare – se il Signore mi dà un po’ di buona salute e di buona volontà – aprire una casa per i papà separati».

Giovanni Di Gianfrancesco, marito Manuela Arcuri/ Il figlio Mattia, futuro attore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA