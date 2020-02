Supemercati assaltati a Milano e Lombardia/ Coronavirus, Esselunga “Non c’è carestia”

Temevamo la terza guerra mondiale, invece i supermercati sono stati presi d’assalto per il Coronavirus. Se i centri commerciali si sono svuotati a causa della diffusione del contagio, i supermercati hanno avuto nelle ultime ore un picco di accessi. Lo si nota dai banchi vuoti di generi di prima necessità. A Milano si fa incetta per timore delle conseguenze del Coronavirus, complice la psicosi. E quindi è caccia ai gel disinfettanti per le mani, che sono ormai esauriti, e alle mascherine, poi è corsa ai cibi in scatola, alle confezioni d’acqua, alla pasta e a tutto ciò che può essere conservato in casa. Le scene tra le corse hanno superato quelle della vigilia di Natale, quando peraltro il clima era ben diverso e le ragioni per le quali i carrelli erano stracolmi erano ben diverse. Il timore è che i negozi di alimentari possano chiudere all’improvviso, che Milano possa restare in “quarantena”, quindi in Lombardia la gente si è riversata tra gli scaffali dei supermercati alla ricerca di prodotti a lunga scadenza.

SUPEMERCATI ASSALTATI, ESSELUNGA “NON C’È CARESTIA”

Sulla caccia ai generi alimentari si è espresso anche il premier Giuseppe Conte, spiegando che «c’è una preoccupazione iniziale» per la caccia ai generi alimentari in alcune città per il Coronavirus, «ma non siamo di fronte ad una carestia alimentare». Intanto sui social circolano fotografie di bancali vuoti e ripiani senza merce. A dispetto di questa corsa agli acquisti, non c’è nessun allarme. Gli scaffali infatti non restano vuoti a lungo. Lo spiega, ad esempio, Esselunga, che ha aumentato la produzione e i servizi di rifornimento. «Nessun saccheggio, qualche scaffale inevitabilmente con meno merce viene subito rifornito. Nessun allarmismo dal lato nostro e grande afflusso, superiore al solito, anche per l’e-commerce. Ma tutto è assolutamente sotto controllo». E infatti, come riportato da Il Giorno, le scorte ci sono e i magazzini sono pieni: c’è stato un aumento dei flussi di trasporto dai magazzini ai punti vendita, quindi in questi giorni si può fare tranquillamente spesa, senza timore di non trovare nulla sugli scaffali.

