Super Bowl 2022: scommesse, pronostico e quote/ Chi sarà il vincitore?

SUPER BOWL 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Cresce l’attesa e l’euforia negli Stati Uniti per il Super Bowl, il trofeo più amato dal popolo americano e certamente più atteso dell’anno. La finale, che decreterà il vincitore del campionato NFL, vedrà contrapposte Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. Le due squadre non erano certamente tra le favorite alla vigilia dei playoff: erano date rispettivamente sopra il 10,00 e il 60,00 come quota! Ma chi vincerà il Super Bowl 2022? Tutto su scommesse, pronostico, vincitore e quote!

La favorita pare essere la squadra di casa, ovvero i Los Angeles Rams. Non appena si è deciso che il Super Bowl si sarebbe disputato al SoFi Stadium di Inglewood, i Los Angeles hanno subito deciso che arrivare in finale sarebbe stato il loro obiettivo stagionale. Impossibile, allora, non dare loro per vincitori, almeno secondo le quote. Lo scorso anno i Buccaneers hanno sfatato il tabù delle squadre vincitrici del Super Bowl in casa propria: non era mai accaduto nelle precedenti 54 edizioni. I Rams proveranno a bissare il successo con Sean McVay. La squadra di casa ha qualità ed esperienza per riuscire nell’impresa, ma ovviamente attenzione all’esuberanza dei Bengals: lo sport non dà nulla per certo ed è questo il bello.

PRONOSTICI SUPER BOWL 2022: QUOTE E SCOMMESSE

I Cincinnati Bengals non pensavano certo di arrivare alla finale del Super Bowl di Los Angeles quando hanno cominciato il percorso nei playoff. Proprio per questo motivo, non sentiranno addosso la pressione del dover vincere a ogni costo. Certo, le finali disputate dalla squadra dei Bengals sono già due, entrambe perse: proprio per questo motivo l’intenzione è quella di invertire la rotta, ma non sarà facile contro i Rams, che invece sentono sulle loro spalle la pressione di vincere. I Bengals possono comunque contare su una squadra giovane e fresca, piena di belle speranze: il sogno, dunque, è di diventare grandi nonostante l’età della rosa.

Ma cosa ci dicono le quote del Super Bowl? Per quanto riguarda le scommesse legate al Super Bowl le varie agenzie di betting danno per favoriti i Rams. Betclic quota a 2.50 i Bengals e a 1.45 la squadra di Los Angeles. La Snai dà a 1.50 i Rams mentre a 2.50 gli avversari. Quote simili per Sisal, che dà a 1.48 i padroni di casa e addirittura a 2.60 la squadra di Cincinnati. 1.46 e 2.50, invece, per Eurobet. Le quote, dunque, prevedono che il vincitore sarà appunto il club di Los Angeles. Attenzione, però, perché le scommesse non sempre danno ragione ai pronostici. Lo sport è imprevedibile e pronto a stupire: chi vincerà, allora, il Super Bowl?



