La grande notte del Super Bowl 2025 si sta avvicinando e anche in Italia c’è grande curiosità, soprattutto per l’Halftime Show con Kendrick Lamar, ma non solo. Ormai non si tratta di un appuntamento atteso solo negli Usa, perché anche all’estero ci si chiede, ad esempio, dove vederlo in tv e come, qual è l’orario italiano del match tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles.

La finale della 59esima edizione della competizione della National Football League si terrà al Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana, e la diretta Super Bowl 2025 in tv sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, quindi tutti potranno seguirla, perché non sarà necessario di disporre di un abbonamento particolare.

Chi è interessato in Italia a seguire il Super Bowl 2025 dovrà però fare le ore piccole, perché il match non inizierà prima delle ore 00:30 italiane. Per quanto riguarda, invece, l’intervallo, che è il momento in cui si esibirà Kendrick Lamar, bisognerà aspettare ulteriormente, perché l’orario si aggira attorno alle 2, quindi 90 minuti dopo l’inizio della finale.

COME SEGUIRE IN DIRETTA SUPER BOWL 2025: DA DAZN A MEDIASET

Ma torniamo alla questione della diretta Super Bowl 2025, perché il fatto che sia trasmessa in chiaro su Italia 1 consente anche di seguire il match in diretta video streaming tramite Mediaset Infinity. I diritti della National Football League sono detenuti in Italia da DAZN, che ha trasmesso l’intera stagione e, quindi, non mancherà di mandare in onda anche questo importantissimo appuntamento sia in diretta tv sia in video streaming.

Ma visto che la finale è un appuntamento molto seguito, in particolare per il grande richiamo che suscita l’Halftime Show, c’è la messa in onda anche in chiaro, che consente a tutti, non solo agli abbonati DAZN, di seguire l’incontro tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, su Italia 1 e Mediaset Infinity, in quest’ultimo caso a patto di disporre di un account, altrimenti dovrete procedere con la registrazione.

Se vi state chiedendo come funziona in Usa, sappiate che la situazione è più complessa. La partita sarà trasmessa su FOX: per tutti coloro che non hanno la TV via cavo, è previsto il livestream. Ad esempio, negli Stati Uniti c’è Fubo che offre una prova gratuita e una vasta offerta di canali sportivi. Qualcosa di simile accade con Sling, i cui pacchetti offrono una varietà di canali e costano circa la metà rispetto a concorrenti come YouTube TV.

Roku è un’alternativa per guardare il Super Bowl 2025 in diretta streaming, mentre Tubi è un servizio di streaming che Fox ha acquisito nel 2020 e soprattutto è totalmente gratuito, grazie alla pubblicità, e per questo motivo è possibile guardare la partita gratuitamente.