Super Bowl, albo d’oro: chi ha vinto?/ Vittorie, in testa New England Patriots e Pittsburgh Steelers

Albo d’oro Super Bowl: chi ha vinto l’atteso titolo?

Gli Stati Uniti attendono con trepidazione il Super Bowl. La finale, che assegnerà il titolo di campione NFL è l’evento sportivo più seguito in tv negli Usa. Al SoFI Stadium di Los Angeles andrà in scena la 56esima edizione del Super Bowl. Da una parte ci saranno i padroni di casa dei Los Angeles Rams (per la seconda stagione consecutiva è arrivato all’ultimo atto la squadra di casa) e dall’altra i Cincinnati Bengals, che tornano in finale per la prima volta dal 1989. Per loro mai una vittoria, nonostante le due finali disputate. Ma chi detiene più vittorie? Ecco l’albo d’oro del Super Bowl.

In testa ci sono i New England Patriots e i Pittsburgh Steelers, entrambi con 6 vittorie. Seguono con 5 i Dallas Cowboys e i San Francisco 49ers. A 3 troviamo invece i New York Giants e i Green Bay Packers. Con 3 Super Bowl in bacheca ci sono i Denver Broncos e gli Oakland Raiders, così come i Washington Redskins. A 2 ci sono invece Baltimore Ravens, Indianapolis Colts e Miami Dolphins. Un trofeo in bacheca per Chicago Bears, Kansas City Chiefs, New Orlands Saints, New York Jets, Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, St. Louis Rams e Tampa Bay Buccaneers.

Super Bowl, chi è a zero vittorie?

Nell’albo d’oro del Super Bowl non figurano ovviamente le squadre senza vittoria alcuna. Tra queste ci sono: Minnesota Vikings, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, Los Angeles Chargers, Tennesse Titans e Arizona Cardinals. Tutte le squadre, comunque, hanno disputato almeno una finale per il Super Bowl. I Buffalo Bills ne hanno perse 4 su 4 mentre Cincinnati Bengals e Carolina Panthers ne hanno perse 2, così come Atlanta Falcons. Una sconfitta per Los Angeles Chargers, Tennesse Titans e Arizona Cardinals.

L’evento sarà visibile anche in Italia: il Super Bowl in streaming si potrà seguire su Dazn e in chiaro sulla Rai nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio, a partire dalle 00.15. Sul palcoscenico si esibiranno non solamente le due formazioni, ma anche grandi artisti. All’intervallo, infatti, spazio a Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige.

