“Super Green Pass al lavoro per over 50 sino al 15 giugno”/ Costa: “Nessuno sconto”

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni di “Mattino Cinque News” quest’oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. L’esponente ministeriale ha dichiarato che “il 31 marzo, con la fine dello stato d’emergenza, comincerà una nuova fase che prevedrà l’allentamento delle misure restrittive, tra cui anche il Green Pass. Ci sarà un un ritorno graduale alla normalità. Ormai mi pare un dato acquisito che i numeri ogni giorno indichino un costante miglioramento e certamente ci sono le condizioni per non rinnovare uno stato d’emergenza”.

Per gli over 50 sui luoghi di lavoro esiste un obbligo di Super Green Pass fino al 15 giugno e non saranno fatti sconti: “Ci siamo assunti la responsabilità di introdurre l’obbligo vaccinale per questa categoria, dunque non si registreranno variazioni. Per tutti gli altri luoghi ci sarà un allentamento del Green Pass, a cominciare dai luoghi all’aperto. In diversi casi si passerà da un Green Pass rafforzato a un Green Pass base, come ad esempio, immagino, per i mezzi di trasporto, in relazione ai quali è necessaria una riflessione”.

ANDREA COSTA: “TOGLIERE MASCHERINE AL CHIUSO? VEDREMO”

Nel prosieguo del suo intervento a “Mattino Cinque News”, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha voluto rammentare che “abbiamo ancora 10 milioni di concittadini che devono ricevere la dose booster, importante per proteggerci dalle conseguenze gravi dalla malattia. Non possiamo fare passare il messaggio che la terza dose non sia fondamentale, perché lo è. Per questo ci avvieremo a un allentamento graduale delle misure di restrizione. La gradualità ha sempre contraddistinto l’azione di governo e ci sarà anche nelle prossime settimane”.

Le mascherine nei luoghi chiusi potranno essere rimosse? Se sì, quando? Costa ha risposto così: “Anche sotto questo aspetto a breve ci saranno confronti e allentamenti, partendo magari dai luoghi con meno affollamento e con minor presenza di persone. Vogliamo riportare l’Italia a una vita normale, consapevoli anche del fatto che oggi siamo davanti a uno scenario che offre questa opportunità. È quindi arrivato il momento di lanciare messaggi di fiducia e positività”.



