La super intelligenza artificiale arriverà nel 2027 e sarà in grado di soppiantare di fatto l’uomo. E’ questo lo scenario, decisamente inquietante, predetto da Daniel Kokotajlo, che insieme ad alcuni ricercatori ed addetti ai lavori ha pubblicato uno studio-racconto intitolato AI 2027, e che lavorava fino a pochi mesi fa per OpenAi, la società a capo dell’intelligenza artificiale più famosa al mondo, leggasi ChatGPT. Il perché di questo addio è noto, per lo meno stando al pensiero dello stesso ricercatore: aveva perso la fiducia che l’azienda per cui lavorava si sarebbe comportata in maniera responsabile in futuro, quando appunto l’intelligenza artificiale prenderà il sopravvento.

La notizia è riportata dal Corriere della sera, che narra di un lavoro che rappresenta di fatto una roadmap verso il 2027, in cui si evidenziano dei modelli di intelligenza artificiale sempre più evoluti, con quello nuovo che non soltanto supera ma surclassa letteralmente il precedente, una continua crescita senza fine che culminerà con quello che gli autori di AI 2027 chiamano Agent-4. Si tratta di una super intelligenza artificiale, un sistema così avanzato che sarà migliore di qualsiasi umano. Questo modello potrebbe essere utilizzato in vari campi, da quello prettamente connesso alle IA, leggasi ad esempio la programmazione, a quelli invece più preoccupanti come l’hacking ma anche le armi biologiche.

SUPER INTELLIGENZA ARTIFICIALE, COSA POTREBBE ACCADERE DA QUI A DUE ANNI

Sarà quindi il 2027 l’anno “d’oro” delle intelligenze artificiali, con il programmatore super umano che sarà presentato a marzo, e che andrà a soppiantare il miglior programmatore di codici al mondo. Cinque mesi dopo, ad agosto 2027, arriverà il ricercatore super umano, una sorta di modello che sarà in grado di “dominare ogni campo del sapere”, così come lo descrive il quotidiano di via Solferino. Lo step successivo sarà quello del ricercatore super intelligente, a novembre 2027, e poi il mese seguente ecco la super intelligenza artificiale, che di fatto manderà in soffitta l’essere umano.

A far spaventare è il fatto che questi nuovi sistemi di super intelligenza artificiale si allontaneranno da quelle che sono fino ad oggi le linee guida degli stessi, quindi obiettivi, regole e principali, andando invece a perseguire una soddisfazione personale, così come se fosse un uomo in carne ed ossa. Di fatto l’intelligenza artificiale si disallineerà dai suoi standard, ingannando gli esseri umani, così come si legge nello studio, e imparando così a mentire. A quel punto saranno due i possibili scenari: o si bloccherà definitivamente l’avanzamento dell’intelligenza artificiale, ritornando alle precedenti versioni, oppure, si continuerà a sviluppare la tecnologia anche per il timore che i cinesi possano prendere loro il sopravvento in questo campo.

SUPER INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UN FINALE IN STILE TERMINATOR 2

Nel primo caso si potrebbe pensare ad una collaborazione con il gigante asiatico, mentre una eventuale corsa all’intelligenza artificiale più performante potrebbe portare alla distruzione dell’uomo per preservare se stessa, un finale che ricorda da vicino quanto descritto in Terminator 2 dove le “macchine” diventano essere pensanti prendendo il potere e sterminando l’umanità. Ovviamente lo scenario è piuttosto romanzato ma all’interno del team che ha sviluppato questo “racconto”, oltre al già citato ex OpenAi Daniele Kokotaklo, fa parte anche Eli Lifland, un ricercatore che è stato medaglia d’oro di previsioni, prevedendo ad esempio una esplosione dei casi di covid prima della sua reale diffusione nel mondo.

Come detto più volte, lo scenario appare alquanto inquietante, quasi da film hollywoodiano, ma quante volte abbiamo sentito nominare la frase “la realtà supera la fantasia” e quanti di noi si aspettavano gli sviluppi attuali dell’Intelligenza artificiale, in grado ad esempio di creare un video credibili e veritieri con dei semplici comandi, senza ricordare i casi dei deepfake, delle truffe con le voci che appaiono reali? Forse questo “racconto” non va più di tanto ignorato.