SUPER LEAGUE COS’È/ SuperLega, la Uefa durissima: “Progetto cinico da fermare”

È nata la Super League nella notte tra domenica e lunedì, ma il progetto dei 12 Club Fondatori rischia di avere ripercussioni del tutto negative. Abbiamo parlato dello scetticismo della Uefa circa il progetto: ebbene, la Federazione europea di calcio lo ha definito “cinico” e ha sottolineato come il calcio, come qualunque sport, debba rappresentare una competizione aperta. “Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, al fine di evitare che ciò accada” si legge sul comunicato ufficiale, che peraltro è stato emesso congiuntamente a Federazione inglese, Premier League, Federcalcio spagnola e Liga, Lega Serie A e FIGC. Insomma, sono tutti contrari alla creazione della Super Lega: si legge che i club che dovessero parteciparvi non potranno più avere accesso a qualunque competizione, nazionale o internazionale che sia, e ai calciatori potrebbe essere negato l’accesso alle rispettive nazionali. Un bell’intrigo: Inter, Juventus e Milan di fatto giocherebbero soltanto la Super League, e verrebbe meno l’idea di continuare a competere nei campionati nazionali come da comunicato ufficiale dei Club Fondatori. Nelle prossime ore dunque sono attese delle novità, si tratta di un vero e proprio terremoto che rischia di sconvolgere sensibilmente tutto il calcio europeo. (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER LEAGUE, NASCE LA SUPERLEGA IL NUOVO TORNEO EUROPEO ED È POLEMICA!

E’ nata ufficialmente nella giornata di ieri la Superlega, detta anche The Super League. Come un fulmine a ciel sereno, ma forse neanche più di tanto, 12 club dei principali campionati europei, hanno costituito una nuova lega in cui gli stessi si affronteranno, una sorta di “nuova” Champions League a cui parteciperanno sei squadre di Premier League, tre della Liga e altre tre della Serie A, con altri top club in trattativa, leggasi Bayern Monaco e Paris Saint Germain.

Obiettivo, raggiungere a breve il numero di 15 club, i cosiddetti “fondatori”, con l’invito di altre cinque squadre in base ai risultati sportivi nel corso della stagione, e creare così una competizione che si svolgerà infrasettimanalmente, anche se il giorno è da stabilire vista la presenza di Champions ed Europa League nei giorni martedì, mercoledì e giovedì. La Superlega sarà organizzata in due macrogironi da 10 squadre ciascuno, con le prime quattro, due per ogni gruppo, che accederanno poi ai quarti di finale, quindi le semifinali e la finalissima.

SUPERLEGA COS’E? LE 12 SQUADRE ATTUALMENTE “ISCRITTE”

Nel dettaglio, parteciperanno alla Superlega le italiane Juventus, Milan e Inter, le inglesi, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal e Tottenham, e infine, le tre spagnole Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Le dodici squadre di cui sopra, a cui se ne aggiungeranno a breve altre tre, andranno poi aggiornate con altre cinque per ogni stagione, andando così a comporre il tabellone completo. Una Super League di prestigio e nel contempo ricca, visto che al momento si parla di ricavi per circa 3.5 miliardi di euro per i Club fondatori, soldi che arriveranno dai diritti televisivi. Del resto per ogni tv che si rispetti, una competizione di tale portata è una torta davvero ghiotta e tenendo conto che in campo vi saranno anche sei squadre inglesi, notoriamente quelle con più seguito televisivo, è facile pensare che la somma di cui sopra verrà ottenuta molto facilmente.

SUPER LEAGUE, LA REAZIONE DELL’UEFA

A questo punto bisognerà capire se la Superlega andrà a sostituire le manifestazioni per club dell’Uefa o meno, e a riguardo il comunicato della Juventus è stato abbastanza criptico in quanto si legge che la stessa continuerà ovviamente a partecipare alle competizioni nazionali e “fino all’avvio effettivo della Super League, ritiene di partecipare alle competizioni europee alle quali ha titolo di accedere”. La stessa Uefa ha quindi diramato nel pomeriggio un duro comunicato, a cui la stessa Super League ha poi replicato dicendo: “I club fondatori desiderano attuare il progetto Super League in accordo con FIFA e UEFA, tenendo in considerazione gli interessi degli altri stakeholder che fanno parte dell’ecosistema calcistico”, anche se le parole sembrerebbero più che altro di circostanza. A questo punto si attendono ulteriori notizie per capire quando prenderà il via il nuovo torneo.

