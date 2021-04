Super League, la profezia di Maradona/ “Diego aveva previsto tutto…”

Super League, spunta la profezia di Diego Armando Maradona: la stella del calcio argentino e internazionale, scomparsa all’età di 60 anni lo scorso 25 novembre, aveva preventivato questo scenario che ormai da domenica sera continua a generare polemiche e contraddittori tra tifosi ed esperti del pallone. Ricordiamo che vi sono anche tre club italiani tra i dodici fondatori della Super Lega (Juventus, Inter e Milan), oltre a 6 inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) e a tre spagnoli (Atlético Madrid, Barcellona e Real Madrid).

RAUL MARADONA, FRATELLO DIEGO GRAVE PER COVID/ Fredella “Mettiamo da parte l'eredità”

A rivelare il pronostico di Maradona è stato il suo ex avvocato italiano, Angelo Pisani, che lo difese in occasione della causa contro l’Agenzia delle Entrate: “Ricordo quando Maradona mi anticipò tutto quello che oggi sta accadendo, era inferocito per come stavano sfruttando il pallone – ha dichiarato il legale ai microfoni dell’Adnkronos –. Lo aveva dichiarato pubblicamente attaccando tutti i poteri forti. Anche quelli che oggi sembrano vittime di speculazioni sono invece d’accordo con la Super League, in quanto, mediante strategie e accordi, faranno digerire a tutti nuove piattaforme del calcio controllate da regie occulte”.

Hugo Maradona: “Mio fratello Raul in rianimazione per covid”/ “Sta facendo il plasma"

“MARADONA AVEVA PREVISTO LA SUPER LEAGUE”

Secondo quanto detto dall’avvocato Pisani all’Adnkronos, peraltro, “ancora non si è visto nulla di quello che è il progetto e il disegno dei poteri finanziari per fare e disfare, incassare e spendere, organizzare e aggiustare bilanci, non far fallire e sistemare interessi economici. È chiaro che il killer del calcio è il sistema finanziario economico che si cela dietro la Superlega, comprando i titoli delle squadre più gettonate. Le forti contrapposizioni sono finte, discussioni studiate a tavolino mentre già sono tutti d’accordo”. Insomma, quella attualmente in corso non sarebbe altro che “una finta prova di forza per poi arrivare a uno scambio e far digerire un accordo che seppellirà per sempre il vecchio e amato calcio della domenica allo stadio”. Diego Armando Maradona era contro la Super League e il suo ex legale italiano ha annunciato che presenterà “un esposto per smascherare strategie e disegni, augurandoci che qualche organo di controllo preposto intervenga e controlli per salvare il salvabile”.

LEGGI ANCHE:

Francesco Fredella/ “Maradona? Querele dalla Sinagra, sul neonato di Napoli...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA