Super Mario Bros. – Il film, su Italia 1 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic

Sabato 12 aprile, andrà in onda, in Prima TV su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione Super Mario bros. – Il film. Questo progetto è una co-produzione di Stati Uniti d’America e Giappone del 2023 e vede come protagonista uno dei personaggi iconici del mondo dei videogame Nintendo a partire dagli anni ’80. Il film è co-diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, che avevano già collaborato insieme nel 2018 nella realizzazione di Teen Titans Go! – Il film. Le musiche hanno invece la firma di Kōji Kondō, compositore giapponese autore del tema principale della serie di Super Mario, e Brian Tyler (Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Fast & Furious…).

Il doppiaggio originale vede diversi nomi celebri del mondo dello spettacolo statunitense, tra cui: Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key, Jack Black e Seth Rogen. Per il doppiaggio italiano, invece, il protagonista ha la voce di Claudio Santamaria, che ha collaborato con una squadra di doppiatori (Emiliano Coltorti, Valentina Favazza, Nanni Baldini, Fabrizio Vidale e Paolo Vivio).

La trama del film Super Mario Bros. – Il film: la coppia di idraulici eroi

Super Mario Bros. – Il film racconta la storia dei due simpatici fratelli Mario e Luigi che, durante una delle loro tante riparazioni idrauliche, finiscono inaspettatamente in un condotto che li porta in un mondo magico. Per una serie di circostanze i due fratelli vengono separati e Mario inizia così una ricerca frenetica di Luigi che lo porterà a vivere numerose avventure.

Per fortuna, al suo fianco ci saranno il simpatico ometto-funghetto Toad e la bellissima e coraggiosa principessa Peach, ma il gruppo dovrà affrontare il terribile mostro Boswer. Sarà proprio la principessa ad insegnare al protagonista le principali tecniche di combattimento, ma Mario dovrà sopratutto contare sulle sue forze e sul suo coraggio per ricongiungersi a Luigi e fermare il cattivissimo Bowser.

