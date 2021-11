Super raffreddore spaventa Regno Unito/ Vaccino antinfluenzale non debella i sintomi

Un super raffreddore nelle ultime settimane spaventa il Regno Unito. Gli effetti non sono come quelli del Covid-19, ma in molti, come riporta Il Giornale, sono stati costretti a rimanere a casa e nel frattempo si sono anche allarmati, dato che i sintomi sembrano proprio quelli. Neanche coloro che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale sono riusciti a sfuggirgli, dato che si tratta di una manifestazione para influenzale. Per gli inglesi sembra essere il peggiore mai visto negli ultimi anni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 NOVEMBRE/ +1237 nuovi casi e 13 morti

La buona notizia è che il raffreddore come arriva, se ne va. Senza lasciare particolari danni. In tanti, però, si stanno domandando come sia possibile che in questo autunno l’influenza sia così potente. Il Covid-19 in tal senso potrebbe avere influito, rafforzandolo in un certo senso. La verità è che la popolazione non era più abituata a fare i conti con tale problema, in quanto nel periodo di pandemia le misure di distanziamento e i dispositivi di protezione avevano impedito la trasmissione. Con le riaperture, tuttavia, è tornato puntuale.

AstraZeneca stop no-profit: prezzo vaccino aumenta/ "Fase endemica, richiamo annuale"

Super raffreddore spaventa Regno Unito: i primi casi anche in Italia

Il super raffreddore, tuttavia, non spaventa soltanto il Regno Unito. I primi casi si sono registrati anche in Italia, soprattutto tra i più piccoli in virtù dell’inizio dell’anno scolastico. L’intensità, tuttavia, al momento sembrerebbe essere minore rispetto agli altri Paesi. Uno dei motivi sono senza dubbio le temperature più alte. È necessario, ad ogni modo, stare attenti in vista dell’imminente arrivo dell’inverno.

I sintomi influenzali, purtroppo, sono molto simili a quelli del Covid-19: febbre, dolori muscolari, tosse, mal di testa e mal di gola. Per essere sicuri che si tratti soltanto del super raffreddore, dunque, è sempre consigliato sottoporsi a tampone. Nel caso in cui esso sia negativo, sarà possibile curarsi normalmente a casa ed attendere che il malessere passi presto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 13 NOVEMBRE/ Ministero Salute: +8.544 casi e 53 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA