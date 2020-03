Super Tuesday 2020, Primarie Usa/ Diretta risultati, voto 14 Stati: Sanders vs Biden

Il giorno tra i più attesi della “eclettica” politica americana è finalmente giunto: il Super Tuesday (Super Martedì) è tradizionalmente il giorno in cui 14 Stati americani si apprestano al voto delle Primarie Usa verso la lunga corsa per le Elezioni Presidenziali del prossimo autunno. Mentre per i Repubblicani la ricandidatura di Donald Trump è solo una mera formalità, il lungo martedì in casa Dem sarà indicativa e forse decisiva per capire chi davvero avrà tutti i titoli opportuni per sfidare il Presidente tycoon. Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg – che qui fa il suo esordio nelle Primarie – ed Elizabeth Warren come possibile outsider: sono loro i veri protagonisti del Super Tuesday che si apre davanti, visto che la “bomba” della vigilia è stata il ritiro della candidatura di Pete Buttigieg, ex sindaco di una piccola città che dopo aver vinto i caucus in Iowa sembrava orientato a tutt’altra scalata nella nomination Dem per le Primarie Usa. In termini di delegati, Sanders ad oggi è il grande favorito con 56 delegati conquistati contro i 48 di Biden e i 24 di Buttigieg nelle prime 4 Primarie (Iowa, New Hampshire, Nevada, Carolina del Sud) ma il favore del senatore del Vermont è ben più indicativo di quanto non dicano le prime votazioni: in un Partito Democratico Usa sempre piuttosto dilaniato, la gente (e i sondaggi) vedono in Bernie il candidato più fuori dagli schemi per poter contrapporsi alla forza di Trump e la ritirata di Buttigieg va molto probabilmente proprio in questa direzione. Il voto moderato si divide ora in Biden e Bloomberg, mentre la Warren proverà a dare un volto diverso al “socialismo” di sinistra che rappresenta lo stesso Sanders.

PRIMARIE USA 2020: I 14 STATI AL VOTO E LE “SPESE” DEI CANDIDATI

In questo Super Tuesday 2020 saranno distribuiti ben 1.344 delegati, oltre un terzo del totale, contro i 167 assegnati in tutto il mese di febbraio: sono ben 14 Stati al voto, ovvero Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia oltre alle Isole Samoa e ai Democrats Abroad. Le primarie del Sud Carolina hanno dimostrato come il voto degli afro americani ha ancora un impatto sulle Primarie – visto il trionfo di Biden fin qui in crisi nera rispetto alle aspettative della vigilia – ma potrebbe non bastare per battere la forte candidatura di Sanders: in California e Texas è avanti nei sondaggi ma soprattutto sulla candidatura al congresso di giugno il senatore del Vermont vede un netto vantaggio rispetto all’ex vicepresidente di Obama. Interessante anche per capire come potrà svilupparsi la campagna elettorale dopo il Super Tuesday è il dato emerso nello studio della Cbs in merito ai fondi utilizzati dai principali candidati Dem nella prima parte di queste Primarie: Bloomberg ha già speso 170 milioni di dollari senza aver neanche iniziato la contesa, seguito dai 16 milioni di Sanders, 4,5 per Amy Klobuchar (confinata però in fondo ai sondaggi), 2 milioni per la Warren che invece ha trionfato nei dibattiti tv finora tenutisi pre-Super Tuesday. Chiudono Biden con 1,5 milioni spesi e Tom Steyer che si è ritirato ma avendo speso finora ben 42 milioni di dollari, di fatto dunque inutili per la corsa alla candidatura.

SUPER TUESDAY 2020: GLI ULTIMI SONDAGGI

I sondaggi sul Super Tuesday 2020 finora hanno decretato una quasi-facile vittoria per Bernie Sanders, anche se come sempre i dati elettorali vanno presi con le pinze (Clinton-Trump del 2016 come massimo “precedente”): per fare un esempio più recente, in Sud Carolina Biden era dato attorno al 39,7% prima del voto ma nelle Primarie ha poi “sbancato” con il 48,5% dei consensi guadagnati alle urne. In attesa dei risultati definitivi in arrivo non prima della giornata di domani, diamo un’occhiata agli ultimi tre “polls” pubblicati sui media Usa: in California il senatore del Vermont entra in scena con un vantaggio calcolato dai sondaggi Suffolk per Usa Today con 19 punti sull’immediato sfidante, Joe Biden. Sanders al 35%, l’ex vicepresidente di Obama al 14%, battuto nei sondaggi da Bloomberg (16%) e di poco sopra Elizabeth Warren (12%) e Buttigieg. Per quanto riguarda il Texas, i sondaggi prodotti da Emerson vedono Bernie al 31%, Biden al 26%, Bloomberg al 16 e Warren al 14%; da ultimo, un dato in merito alla candidatura Dem verso la Casa Bianca vede Sanders ancora favorito con il 23% delle preferenze, davanti al 20% di Biden, al 13% di Bloomberg e al 17% di Elizabeth Warren.



