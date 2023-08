Superbollo abolizione/ Quanto potrà risparmiare un titolare d’auto? (23 agosto 2023)

Il superbollo è verso l’abolizione definitiva. Ma prima di affrontare il presente, occorre fare un passo indietro per avere un’idea di che cos’è questa imposta, quando è nata, e soprattutto a quale scopo è perdurata nel tempo.

Il superbollo viene considerato come una “micro – tassa”, che è apparsa per la prima volta nel 2011, con il Governo Monti. L’intento era quello di tassare i proprietari di una vettura molto potente, che rientrasse nella classifica delle “supercar”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ La novità positiva per alcuni dipendenti pubblici

Superbollo in abolizione? Ecco il futuro dell’imposta

Il Governo Meloni si aspetta che il superbollo passi all’abolizione definitiva. In realtà, l’idea nasce dalla voglia di abolire tutte le cosiddette “micro tasse“, indipendentemente dalla loro natura: scolastica (come la tassa sugli esami universitari e la laurea), oppure quella sul pubblico insegnamento, e così via.

TFS STATALI/ La sentenza che complica i conti del Governo anche sulle pensioni

Attualmente il superbollo viene applicato a tutte le “supercar”, che vantano di una potenza oltre i 185 kW. Sicuramente adesso si discuterà sull’ammontare del risparmio economico, che per il Governo dovrebbe essere una cifra abbordabile, dedita al supporto finanziario necessario per risollevare il Governo.

Non la pensa così Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che a conti fatti sostiene che il risparmio sarebbe di “appena” 152 milioni di euro.

Molti opinionisti credono – a differenza di Maria Ruffini – che questo risparmio economico, se cumulato con altri interventi finanziari, possa portare al Governo un risparmio economico sufficiente a sostenere nuove misure, con un impatto molto più significativo.

I PROVVEDIMENTI DI BERLUSCONI/ Dal taglio delle tasse alla tv, una rivoluzione incompiuta

Il risparmio per un’automobilista

Alla data in cui scriviamo, se il superbollo prevedesse realmente l’abolizione definitiva, il risparmio per gli automobilisti che detengono una vettura di oltre 185 kW, sarebbe molto interessante (di seguito vedremo a conti fatti, quanto).

La Legge attuale, impone il pagamento di 20 euro per ogni kW che eccede i 185. Dunque, se ad esempio un titolare di un’auto possiede un mezzo con una potenza equivalente a 250 kW, si calcolerebbe la differenza tra 250 e 185, il cui risultato fa 65 kW. Su questa cifra, si moltiplicano i 20 euro, ottenendo un costo pari a 1.300 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA