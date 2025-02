Il Governo Meloni ha approvato il Superbonus 110 destinato però alle auto 2025. Un incentivo che garantisce la copertura delle spese per un veicolo da adattare ai soggetti che hanno delle evidenti difficoltà fisiche come ad esempio una qualunque forma di disabilità.

Ancora non sono chiari i fondi destinati a questo nuovo incentivo. Tuttavia, si conoscono le procedure per far si che la misura possa essere accettata senza particolari problemi.

Superbonus 110 auto 2025 con detrazione al 19%

Anche se il Superbonus 110 per le auto 2025 non è il termine propriamente idoneo all’incentivo reale, il Governo Meloni ha voluto attribuire questo nome per dar l’idea di un contributo innovativo e “mai” esistito fino ad oggi, almeno non a certe condizioni.

L’incentivo prevede l’applicazione di una detrazione fiscale al diciannove per cento soltanto per coprire i costi di un’auto per disabili. L’aiuto mira a migliorare la qualità di vita di coloro che si trovano in una condizione salutare grave o comunque patologica.

Il primo requisito da rispettare è di essere in possesso della Legge 104, l’unica prova medica certa che possa comprovare il reale disagio del soggetto. Il contributo non stringe il cerchio e non implica l’acquisto di auto elettriche, usate o nuove, insomma il welfare non dovrebbe essere restrittivo.

Anzi, oltre all’acquisto del mezzo per il disabile è possibile includere nell’indennizzo anche i costi di manutenzione straordinaria (sono escluse le spese della gestione ordinaria).

Come ottenere il Superbonus per le macchine

L’ottenimento del nuovo Superbonus per acquistare un’auto destinata ad un familiare disabile è soggetta alla presentazione medica dimostrando la titolarità della 104. Inoltre, va presentata anche la dichiarazione dei redditi purché sia aggiornata.

Nel momento in cui si acquista l’auto è importante accertarsi che si abbiano i requisiti richiesti dalla manovra, come ad esempio la titolarità della 104 e l’inserimento nella dichiarazione dei redditi per quel che concerne le spese sostenute.