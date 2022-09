Superbonus 110%: cosa ne pensano i partiti da destra a sinistra?

Il superbonus 110% ed altri bonus edilizi sono stati volano dell’economia per l’Italia nei due anni di pandemia. Ma si sa che l’attuale Presidente del Consiglio pro tempore Mario Draghi non ha avuto molta simpatia per queste misure colpevoli di aver praticamente azzerato la possibilità di trattativa sui prezzi. E se per Draghi la misura poteva anche essere eliminata, come la pensano invece gli altri partiti?

Si tratta di una domanda legittima dato che il 25 settembre è ormai una data vicina e dopo questa, tutto potrebbe cambiare. L’avvicinarsi delle elezioni per il 25 Settembre 2022, i partiti iniziano a dibattere sul tema, facendo notare che vi è grande disparità di vedute. Vediamo quali sono e cosa potrebbe accadere.

Superbonus 110%: si accende lo scontro politico

Come sappiamo l’agenda di Mario Draghi ha segnato un divario rispetto alle vedute politiche di welfare del MoVimento 5 stelle che ha elargito moltissimi soldi agli italiani sotto forma di contributi. Il Superbonus 110%, è servito inizialmente ad aiutare le aziende che avrebbero avuto un deficit economico dovuto alle restrizioni dovute alla pandemia di covid-19. Infatti in quel periodo decine di migliaia di famiglie restarono senza lavoro e, con questo, sarebbe venuta meno anche la richiesta dei mutui oppure la ristrutturazione degli appartamenti. Il Superbonus 110% ha quanto meno salvato le aziende edili.

Superbonus 110%: cosa ne pensano gli altri partiti?

Il maggior seguace di draghi è sicuramente Carlo Calenda che infatti boccia sonoramente il Superbonus, definendolo sbagliato. I 45 miliardi per il leader di azione dovrebbero essere destinati invece alla sanità e alla scuola. Invece Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è favorevole al Superbonus così come anche il MoVimento 5 stelle che lo ha ideato.

Per il centro-destra il Superbonus 110% È un’opportunità per il riassesto energetico delle case degli italiani. Ma nessun riferimento al centro-sinistra anche se si sa che Letta non è del tutto favorevole né al reddito di cittadinanza, e nemmeno al super bonus 110%.

