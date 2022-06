Superbonus 110%/ Crediti richiesti a maggio per 33,7 miliardi di euro

Superbonus 110%: le tabelle dell’Enea

Con il superbonus 110%, nella fine di maggio 2022 sono stati prenotati 33,7 miliardi di euro con un incremento del 10% rispetto ai 30 miliardi del mese precedente. Il totale degli investimenti ammessi in detrazione stato di 30,6 miliardi di euro, contro i 27,4 del mese precedente.

PREVISIONI PIL/ Fortis: turismo e Industria 4.0 tengono ancora in piedi l'Italia

Le tabelle aggiornate dell’Enea confrontate con quelle del mese di aprile 2022 danno un quadro completo della situazione: il numero delle asseverazioni è stato 272450 nel mese di maggio 2022 contro le 155 mila 543 di aprile 2022. Si tratta di un 70% dei lavori realizzati ed ammessi in detrazione che, complessivamente, raggiunge quota 21,5 miliardi di euro entro il 30 maggio del corrente anno. Le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 23,6 miliardi di euro.

PREVISIONI PIL/ Campiglio: Italia verso la recessione, Governo e Ue intervengano

Superbonus 110%: successi e insuccessi

È stato raggiunto un complessivo di 26663 investimenti per le asseverazioni relative ai condomini con investimenti che sfiorano i 15 miliardi di euro ed un investimento medio di 562000 euro. Per gli edifici unifamiliari le asseverazioni sono 91444 per 10 miliardi di investimenti con un investimento medio di 113 mila euro. Infine, per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti l’Enea conta 54.338 asseverazioni, investimenti complessivi per 5,3 miliardi e un investimento medio di quasi 98mila euro.

Nonostante questo enorme successo gli ultimi controlli sulle cessioni del credito hanno rivelato uno scenario che non s’immaginava: cantieri bloccati, impalcature ferme per impossibilità da parte delle banche ad assorbire i fondi o per mancanza di liquidità. I risultati sono quelli di un’Italia bloccata che avrebbe bisogno di rendere strutturale questa misura benché Draghi abbia già chiarito di non gradirla perché non garantisce margine di trattiva sul prezzo.

CAOS SUPERBONUS 110%/ Imprese senza liquidità e cantieri bloccati: due mosse per non fallire

© RIPRODUZIONE RISERVATA