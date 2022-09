Superbonus 110% del 2022/ Proroga fino al 30 settembre, e dopo? Ecco come intervenire

Il Superbonus 110% del 2022 ha una scadenza: il 30 settembre di quest’anno coloro che hanno potuto godere di una proroga, dovranno fare in tempo a dimostrare al Fisco di aver raggiunto il 30% dello stato d’avanzamento dei lavori.

Il SAL (dall’acronimo Stato Avanzamento Lavori), riguarda i proprietari di villette unifamiliari e di tutte quelle unità immobiliari che vengono definite “autonome e indipendenti”. Si intendono quelle abitazioni dove gli impianti hanno accesso autonomo dall’esterno.

Superbonus 110% del 2022: ultime notizie sulla scadenza

Il Superbonus 110% del 2022 ha previsto una proroga al 30 settembre. L’agevolazione fa riferimento a chi ha una villetta unifamiliare ma anche chi vive in edifici plurifamiliari, basta che l’unità immobiliare abbia un cortile esterno in comune oppure un giardino privato (gli impianti dovranno essere indipendenti e autonomi).

Si può godere a tal proposito di uno sgravio sulle bollette per tutta la vita e contemporaneamente l’immobile, guadagnerà valore. In questo modo un domani da quest’ultima proprietà si potrà ricavare un profitto mensile, determinando una vera e propria rendita.

L’obiettivo da portare a termine entro e non oltre il 30 settembre del 2022, riguarda lo Stato di Avanzamento dei Lavori da totalizzare al 30%. Per attestare il completamento di tale percentuale non è sufficiente compilare una autodichiarazione, ma ad occuparsene dovrà essere il direttore dei lavori.

Tale documentazione in gergo tecnico viene definita “probatoria“. Ne fanno parte, tanto per fare qualche esempio pratico:

Libretto delle misure;

Stato di avanzamento dell’intervento individuale;

Rilievo fotografico che comprova i lavori;

Bolle.

Questo è soltanto un esempio di quello che potrebbe esser incluso, perché nell’elenco potrebbero essere introdotte altre lavorazioni o materiale utile a comprovare lo stato di avanzamento dei lavori. Sta al direttore e responsabile degli interventi ritenere opportuno cosa inserire e allegare come documento.

Chi non riuscirà a raggiungere il 30% del SAL del superbonus 110% entro il 30 settembre 2022, verrà rimborsato in parte, conteggiando soltanto le detrazioni fiscali fino allo scorso giugno e non di più.

