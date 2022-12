Superbonus 110%/ Dramma sui crediti bloccati: ecco l’idea del Governo

Il governo Meloni, è ancora la lavoro per applicare ulteriori modifiche al Superbonus 110%. In questo articolo vedremo tutte le possibilità delle nuove regole da attuare anche agli amministratori di condominio.

Ancora una volta il superbonus 110% sta per prendere un’altra piega. Il primo obbiettivo è quello di risolvere il blocco che si è venuto a creare sui crediti bloccati. Bisogna trovare il prima possibile una soluzione per rendere le banche libere dalla grandissima massa di debiti che fino ad oggi li ha limitate.

In contemporanea, si sta lavorando per dare maggiore tempo a tutte quelle aziende che operano nel campo dell’edilizia per ottenere la Cilias, ovvero il documento che attesta l’avvio dei lavori.

Tutti gli strumenti per poter intervenire, dipendono dal Decreto aiuti Quater, ma visto il poco tempo rimasto va approvato il tutto entro il 31 dicembre altrimenti si rischia l’esercizio provvisorio.

Superbonus 110% proroga: Meloni al lavoro per sbloccare la cessione dei crediti

Il Superbonus 110% è stato apprezzato molto. Il problema sta alla base: secondo la Confederazione nazionale dell’artigianato della piccola e media impresa, sono ben 50 mila le imprese edili che stanno avendo non poche difficoltà nella cessione dei crediti.

Secondo un’indagine della Cna i crediti fiscali che sono stati riconosciuti alle aziende, con uno sconto in fattura valgono bel oltre 5 miliardi di euro.

Il ministro Giancarlo Giorgetti sta lavorando a più soluzioni. L’idea è quella di compensare in modo automatico la cessione dei crediti d’imposta mirati al Super bonus tramite bonus F24 usati per versare i contributi.

Si sta inoltre pensando a un meccanismo fatto di coefficienti di compensazione che daranno alle banche l’opportunità di comprare di nuovo senza dover aumentare la durata dei crediti.

Uno dei due relatori che hanno stilato il decreto Aiuti quater, Guido Quintino Liris (di Fratelli d’Italia) è “andare incontro a chi non è riuscito a presentarle regolarmente entro il 25 novembre, finendo di fatto in un imbuto e prorogando fino al 15 gennaio 2023”.











