Superbonus 110%/ Introdotti nuovi massimali a causa dell’inflazione: ecco quali

Sebbene la stagione dei bonus edilizi non durerà per sempre, il governo ha deciso di istituire nuovi massimali di costo relativi agli interventi agevolabili con il superbonus 110%. Questi massimali tengono conto dell’aumento almeno del 20% delle materie prime dovute all’inflazione.

Superbonus 110%: quali sono i massimali introdotti dal governo

Come avevano detto il governo ha tenuto conto dell’incremento delle materie prime necessarie alla realizzazione di opere edilizie e murarie sottoposte all’agevolazione del superbonus 110%. Quindi gli importi vengono considerati al netto dell’IVA e delle prestazioni professionali delle opere. Tra tutti i massimali considerati dal governo abbiamo una spesa che va da 960 euro a 1.200 al metro quadrato, sulla base della zona climatica dove sorge l’edificio poiché, da questa, dipende anche la spesa elettrica.

Le strutture opache orizzontali per l’isolamento delle coperture vengono considerate 276 euro al metro quadrato per l’esterno e 120 euro per l’interno, 300 euro per la copertura ventilata mentre per l’isolamento dei pavimenti vengono considerati 144 al metro quadrato per l’esterno e 180 euro per l’interno.

Le strutture opache verticali per l’isolamento delle pareti del perimetro dell’edificio vanno dai 180 ai 195 euro al metro quadrato, da 96 a 104 per l’interno, da 240 a 260 euro per la parete ventilata.

Superbonus 110%: altri tipi di massimali

Anche il serramento e la chiusura, l’installazione di infissi, le coperture sono contemplati tra i lavori da inserire nei massimali legati al superbonus 110%. Tra questi abbiamo:

La sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi a seconda delle zone climatiche, si va da 660 a 780 euro al metro quadrato per il serramento e da 780-900 per il serramento più chiusura oscurante.

L’installazione di sistemi di schermatura solari e mobili comprensivi di eventuali meccanismi

Gli impianti a collettori solari che vanno da 900 euro a 1500 a seconda che si tratti di impianti a scoperto, oppure vetrati, oppure sottovuoto a concentrazione.

Impianti con micro generatori, impianti con pompe di calore, impianti con sistemi ibridi, impianti con generatore di calore alimentati a biomasse impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua pompa di calore,











