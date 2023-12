Superbonus 110/ Niente proroga, solo Sal straordinaria: per chi? (18 dicembre 2023)

La posizione del Governo sul Superbonus 110 sembra piuttosto palese: nessuna proroga, né tanto meno altri emendamenti che possano introdurre l’agevolazione edilizia che negli ultimi anni è stata acclamata parecchio.

Stando a quanto si apprende dalla Legge di Bilancio – salvo variazioni improvvise come avvenuto con il Milleproroghe – il Superbonus non dovrebbe avere più valenza, salvo quegli interventi in condominio. Il nodo da sciogliere resta proprio il salvataggi io in extremis per gli interventi sui condomini, il cui emendamento “salva – lavori ” potrebbe permette in via straordinaria, lo sconto al 110%.

Superbonus 110%: l’intervento di Damiani

Ancora qualche speranza riguardo al Superbonus al 110%, che potrebbe essere approvato nel momento in cui si verifichi uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) straordinario, ma così come previsto dal relatore del Decreto della Legge di Bilancio, Dario Damiani, la norma:

“Interessa esclusivamente i condomini soltanto, che avranno la possibilità di poter segnalare a che Sal sono arrivati rispetto al 60% comunicato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate“.

Va sottolineato che lo sconto straordinario al 110% andrebbe applicato soltanto a quegli interventi avvenuti, completati e fatturati durante l’anno 2023. Il limite temporale è estremamente importante per beneficiare al 100% della misura, visto che viceversa, non sarebbe possibile far affidamento a quest’ultimo.

Interventi iniziati

L’emendamento sul Superbonus al 100% coinvolge esclusivamente quei condomini che hanno usufruito della Sal al 30% ma che non sono riusciti a completare gli interventi entro la fine di quest’anno (2023).

Sussistono due archi temporali da dover rispettare per poter soddisfare i requisiti sufficienti all’ottenimento del 110%: comunicare il Sal entro e non oltre il 31 dicembre 2203, e mandare le fatture entro il 12 gennaio del 2024.

Chi non fosse riuscito a soddisfare questi limiti temporali, dovrà accontentarsi di godere del Superbonus al 70% (riduzione applicata per via del nuovo e ultimo emendamento del Governo). Gli unici a volere una proroga al 110% sarebbero Confedilizia e – da sempre fedele – Forza Italia, che chiedono che si stipuli una riforma completa.











