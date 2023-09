Superbonus 110 proroga 2024/ Freni chiede “rivalutazione”, le ipotesi (7 settembre 2023)

Ci si aspetta che il superbonus 110 preveda una proroga nel 2024, ma di per sé, le speranze ad oggi, sono ben poche. O meglio, a dare una delucidazione più esemplare è il sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, Federico Freni.

Secondo Federico Freni, per contrastare le frodi legate al Superbonus, occorre dar priorità a chi ne ha realmente bisogno, visto che va limitato il possibile danno, e soprattutto il deficit economico che si è verificato nell’ultima misura, constatando dei danni non indifferenti.

Manfredi (Lum Bari) "Bonus non producono crescita"/ "Patto di stabilità funziona solo se punta su sviluppo"

Superbonus 110 proroga 2024: a chi sarà destinato?

Il superbonus 110 in caso di proroga nel 2024, non potrà esser riproposto alle stesse condizioni di quelle attuate ad oggi. Questo perché, secondo Federico Freni, c’è stato un impatto non indifferente, tanto che nell’intervista riportata da ItaliaOggi, afferma:

Superbonus, come cambia: ipotesi proroga per condomini/ Costruttori "A rischio per 750mila persone"

«Il reale impatto del superbonus sulla finanza pubblica ad oggi è che abbiamo pagato 21 miliardi e abbiamo un conto da pagare di 109 miliardi, quando verranno portati in compensazione. Questo a livello di cassa. La cassa si è aggravata moltissimo, e anche il deficit. Nei cassetti dell’Agenzia delle Entrate».

Poi continua specificando i danni economici subiti nella stessa cassa:

«Ci sono ad oggi 142 miliardi di crediti ceduti, non tutti utilizzati. Di questi, 12 sono frodi. Ne rimangono 130: ad oggi ne sono stati portati in compensazione 21. Ne rimangono 109 da portare in compensazione. Questi 109 aumentano di 3,5 miliardi al mese».

Superbonus, spesa sfiora 100 miliardi: paura governo su conti/ Costi moltiplicati, lavori fermi

L’idea da promuovere, è quella pronunciata da Freni stesso, che ha sancito le misure ideali per una eventuale proroga del Superbonus, dando priorità ai condomini che ne hanno realmente bisogno (sia per le condizioni dell’edificio, che per il profilo economico).

Superbonus 110 proroga 2024: priorità in base all’ISEE

L’eventuale superbonus al 110 e la sua proroga nel 2024, potrebbe dipende dalla natura dell’ISEE. Se è troppo basso, potrebbe essere un parametro che permette di poter accedere alla misura migliorativa in campo edilizio.

L’ISEE da tenere in considerazione, sarà pronunciato dopo aver valutato l’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, in cui saranno contenute le reali disponibilità economiche, evitando che possano esser superate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA