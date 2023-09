Superbonus 110 proroga/ Caos per chi non ha iniziato i lavori, cosa si rischia?

Il Superbonus 110 prevede una proroga importante. Se è pur vero che il Governo ha accettato di prorogare la misura fino alla fine dell’anno 2023, allo stesso tempo, è anche vero che la soluzione verrà adattata in base a delle nuove esigenze finanziarie, che saranno più basse di quelle assistite fino ad oggi.

Superbonus 110 proroga 2024/ Freni chiede "rivalutazione", le ipotesi (7 settembre 2023)

A partire dal 1° gennaio del 2024 ad esempio, la misura resterà identica, ma a cambiare sarà la detrazione, che subirà una riduzione drastica: 70% anziché 110%. Ad oggi però, la proroga del Superbonus 110% resta fino al 31 dicembre, e per chi ha dei lavori con scadenza inoltrata?

Superbonus 110 proroga e scadenza: cosa cambia?

Secondo Federico Freni, il Superbonus 110% e la sua proroga, andrebbero valutate in modo minuzioso. Una rivalutazione approfondita della misura, potrebbe salvare il Governo da eventuali danni economici molto ingenti, e addirittura “irreparabili”.

Oggi il problema più grande, è associato a quei condomini o immobili indipendenti, che non hanno neanche iniziato i lavori. Per loro, le possibilità di pagare un conto salatissimo solo molto alte, visto che – come dimostrato da Giorgetti – l’Italia dovrà sborsare almeno 146 miliardi di euro.

Flessibilità in più, per i lavoratori che invece, hanno cominciato almeno il 60% dei lavori, e che potrebbero finire entro fine anno. In questo caso, la misura verrà resa valida, e dunque i beneficiari stessi, potranno tirare un grande sospiro di sollievo.

Superbonus 110, sì alla proroga, ma senza credito fiscale

L’attuale Superbonus 110, avrà una proroga, seppur con una percentuale molto più ridotta, e con una novità davvero “pesante”. Infatti, se prima si poteva sfruttare il credito fiscale, adesso questa opzione non è più fattibile, a meno che l’intermediario non sia Poste Italiane.

L’opzione era ideale per chi commissionava i lavori da effettuare sugli immobili, alle banche, piuttosto che alle società edili. Per le imprese edili che sono ricorse allo sconto in fattura, il guadagno è stato superiore: minimo il 30% in più del credito fiscale.

A fronte di questi cambiamenti, il credito fiscale presso le Poste ad esempio, sarà usufruibile all’85% e non più al 100% delle spese fatturate.











