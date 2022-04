Superbonus 110%/ Proroga e quarta cessione del credito: novità sui bonus edilizi 2022

Superbonus 110%: altra proroga presente nel Def

Com’era stato già annunciato il 31 marzo scorso, sarebbe stato inserito nel Def una proposta di proroga per il Superbonus 110% per le villette unifamiliari. Di oggi la notizia che dopo Pasqua sarà realizzato il decreto programmatico, che avrebbe attuato la proposta già presentata all’interno del documento economia e finanza, il Def, per un’ulteriore cessione del credito. Restano però i dubbi sulle modalità di proroga ed i tempi.

Superbonus 110%: quarta cessione del credito per villette

Come riportato dal Corriere della sera, Martina Nardi Presidente della Commissione attività produttive, unitamente ad Alessia Rotta, Presidente della Commissione ambiente della Camera, hanno evidenziato di aver concluso l’intesa su una ulteriore cessione del credito rispetto ad oggi”.

Le modifiche al DL Rilancio erano state già annunciate e prevedevano l’introduzione di una quarta cessione del credito che avrebbe consentito alle banche di ritrasferire il credito alle imprese. Le banche ed altri istituti, una volta acquisiti i crediti da terza cessione, originati dall’erogazione bonus casa, non solo verso istituti di credito o altri intermediari, ma anche verso le imprese.

Superbonus 110%: necessaria proroga di almeno sei mesi

Secondo i 5 stelle però non basta l’impegno espresso dall’esecutivo che consisterebbe in una proroga di un paio di mesi in quanto, le restrizioni normative degli ultimi mesi “hanno lasciato fermi migliaia di progetti di cantieri” ed ora serve “un tempo idoneo per la ripartenza” almeno di 6 mesi oltre il 31/12/22. Il termine per la proroga quindi slitterebbe al 30 giugno 2023. Una proroga necessaria secondo molti a non rendere impraticabile le possibilità che si intende attuare attraverso nuovi riferimenti normativi.

