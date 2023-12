Superbonus 110%/ Rischi per i condomini: quanto costerebbe la penalizzazione? (21 dicembre 2023)

Il destino del Superbonus 110% è oramai chiaro. La norma non verrà prorogata, anzi, alla fine dell’anno 2025 il bonus edilizio che fino ad oggi ha aiutato tantissime famiglie italiane a poter godere di un incentivo non indifferente, verrà abolita definitivamente.

Il Superbonus passerà già dal 2024 al 70%, per poi ridursi ancora al 65% nel 2025, concludendosi così fino a dicembre di quell’anno. Tuttavia, è indispensabile immaginarsi lo scenario che potrebbe verificarsi allo scattare di queste restrizioni, soprattutto per chi avrebbe cominciato i lavori e avviato il cantiere.

Superbonus 70%/ Ultimi due anni: la manovra definitiva (20 dicembre 2023)

Cancellato il Superbonus 110%: cosa succede?

Al giorno d’oggi, la cancellazione del Superbonus al 110% porta con sé delle problematiche non indifferenti. Il Governo sta studiando a tavolino, delle legislazioni che possano introdurre una Sal straordinaria per permettere ai condomini stessi, di portare a termine i lavori.

Superbonus, cosa cambia per lavori e per chi li ha iniziati/ Novità 2024 detrazioni su materiali e interventi

In uno scenario più che plausibile, dove un cantiere al 31 dicembre 2023 non avrebbe terminato i lavori previsti dal Superbonus, e con il blocco della misura al 110%, i clienti dovrebbero supportare la spesa versando sei volte di più rispetto a quanto previsto.

Supponiamo che il cantiere debba completare degli interventi per 500 mila euro, con una cessione del credito all’85%. Con il 110% di sconto, la quota non coperta da quest’ultima ammonterebbe a 32.500€, mentre la cessione coprirebbe ben 467.500€.

Se la detrazione fiscale applicata scendesse realmente al 70%, senza eccezioni, la cifra da sborsare ammonterebbe a 202.750€, ovvero sei volte di più.

Superbonus 110/ Data di fine lavori non rispettata: il risarcimento danni previsto? (8 dicembre 2023)

Ostacoli insormontabili

Come abbiamo ripetuto spesso, il Governo sarebbe al lavoro per cercare di superare gli ostacoli che deriverebbero dalla cancellazione e riduzione del Superbonus al 110% da parte di chi ha già cominciato i lavori, ma non li ha portati a termine.

Al momento queste difficoltà sembrerebbero insormontabili, tanto che l’unica speranza è che il Governo possa contenere i rischi nei confronti delle imprese e dei clienti, tenendo conto che le banche saranno sempre più restie alla cessione del credito e molto più scrupolose alla valutazione del rischio di credito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA