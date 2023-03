Superbonus 2023/ Rimedio al grosso flop: nuove modifiche in arrivo dal Parlamento

Il superbonus del 2023 prevede delle modifiche sostanziali in quella che oggi è la normativa in vigore. Dopo numerose indiscrezioni sulle agevolazioni edilizie, finalmente sembrerebbe che ci siano i presupposti per poter parlare di emendamenti definitivi.

Poniamo sempre il condizionale, perché attendiamo che in giornata odierna (lunedì 27 marzo 2023), il Parlamento giunga ad una conclusione, definendo l’effettivo cambiamento che verrà apportato nel superbonus di quest’anno. Nel frattempo, che cosa sappiamo al riguardo?

Superbonus 2023: cosa e come cambierà?

Il superbonus del 2023 rientra nelle agevolazioni edilizie tra le più gettonate. Tale benefit però, ha comportato miliardi di euro di debiti nelle casse dello Stato. Non tanto per il bonus in sé, ma per le numerose truffe ideate e messa in pratica con una strategia ben specifica.

Tra le novità del nuovo emendamento, potremmo far notare l’estenzione fino a 10 anni (contro i 4 attuali), relativo al periodo d’utilizzo per sfruttare a pieno il superbonus 110%. Ma sarà valido anche per l’agevolazione contro le barriere architettoniche e per richiedere il sismabonus.

Per poter contrastare le numerose truffe che si sono verificate negli ultimi tempi, i contribuenti potranno scegliere – anche a loro vantaggio – di comprare i crediti d’imposta direttamente dalle banche. Questa soluzione gli consentirà di esser esclusi dalla cosiddetta “responsabilità in solido“.

Una formula win to win, perché da un lato il contribuente è esonerato da possibili debiti, dall’altro le banche potranno iniziare ad incassare evitando nuove crisi finanziarie, o quanto meno, limitando i danni.

Superbonus 2023: tutti i documenti da presentare

La nuova riforma sul superbonus 2023, ha apportato delle modifiche sostanziali anche ai documenti da integrare rispetto all’iter precedente. Ecco che cosa servirà (con molta probabilità), da ora in poi:

Visura catastale storica ;

; Variazioni sulla documentazione relativamente all’efficienza energetica;

Nuove modifiche sugli obblighi di riciclaggio;

Nuova documentazione per gli interventi utili a ridurre il rischio sismico;

Maggiori tutele del contratto di appalto tra l’azienda che ha eseguito il lavoro e il committente.

Queste sono le possibili novità del superbonus del 2023.

