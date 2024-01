Superbonus 2024/ Governo blinda la misura: è un addio? (oggi 27 gennaio)

Bloccare il Superbonus 2024 e l’agevolazione sulle barriere architettoniche, era l’unica – purtroppo – misura plausibile per poter salvaguardare i conti pubblici. Una scelta differente, come l’approvazione secondo alcune eccezioni, avrebbe potuto aggravare la posizione del Governo, ritenendo complessa la “ristrutturazione del debito economico”.

Alcuni bonus edilizi 2024 attivi potrebbero essere aboliti o ristretti al punto tale da dimezzare (rendere quasi nulli), una certa platea di beneficiari. A renderlo noto ufficialmente è stata la Commissione Finanze della Camera, che ha approvato la Legge di conversione del decreto Salva-spese (Decreto Legge numero 212/2023), bocciando tutti i vecchi emendamenti proposti.

Superbonus 2024 bloccato e bonus ridotti: come cambiano gli emendamenti

Niente Superbonus nel 2024 per nessuno, così come non è stata approvata alcuna proroga dal Governo riguardo agli esodati, che da tempo chiedono di poter portare a termine i lavori già iniziati. Una scelta straziante per chi adesso non ha i fondi adeguati per poter terminare gli interventi con un cantiere edilizio già aperto.

Gli stessi limiti – similmente – si verificano con il ridimensionamento del bonus delle barriere architettoniche. Da quest’anno infatti, non sarà più possibile usufruire per il rifacimento dei bagni e né tanto meno per sostituire gli infissi. I casi dove potranno valere delle eccezioni, sono piuttosto rari.

Guerino Testa, Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana, ha detto la sua al riguardo:

«Pur comprendendo la delusione e le richieste dei corpi intermedi, bisogna sottolineare che un Governo che ha come obiettivo prioritario la salvaguardia dei conti pubblici non poteva fare altro che bloccare il superbonus. È una misura che avrebbe dovuto essere, sin dall’inizio, a termine e che avrebbe dovuto avere dei limiti molto più stretti di applicazione, come un tetto ai redditi o l’esclusione delle seconde case. Il conto finale potrebbe arrivare anche a 130-140 miliardi».

L’unico partito politico che sembrerebbe mostrare il suo dissenso sul blocco del Superbonus 2024 è il Pd, che crede che il Governo non abbia ascoltato le richieste di aiuto per poter terminare quanto meno, i lavori iniziati.

