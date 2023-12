Superbonus 70%/ Ultimi due anni: la manovra definitiva (20 dicembre 2023)

Anche se il Superbonus al 70% sarà attuabili già dal 2024, sappiamo bene che il Governo ha l’intenzione di porre fine “in maniera definitiva”, a questa misura che per un po’ di anni ha permesso ai cittadini di usufruire del 110% per migliorare le parti comuni degli appartamenti e il proprio isolamento termico.

Superbonus, cosa cambia per lavori e per chi li ha iniziati/ Novità 2024 detrazioni su materiali e interventi

L’unica eccezione per attuare questo bonus edilizio (che finirà nel 2025), salvo altre variazioni come quelle comunicate in tempi molto stretti, vale per i lavori nei condomini, ma sempre a patto che le richieste riportino come data: entro e non oltre il 16 febbraio.

Superbonus al 70% per i condomini: ultime possibilità

Il Superbonus al 70% non prevede la proroga desiderata da Forza Italia, anzi, resterà in vigore soltanto per i lavori in condominio e già dal 2025 scenderà ulteriormente al 65% (con lo scopo di disincentivare l’usufruizione e avere un controllo maggiore), per poi a fine anno essere definitivamente cancellata.

Uniche due note: lo sconto al 110% resterà in vigore soltanto per quelle zone a rischio sismico, mentre l’ecobonus disponibile per i condomini, permetterà uno sgravio fiscale al 70%, ma con un tetto massimo di 40.000€ per l’isolamento termico presso le parti comuni.

Ribadiamo che l’ultima data di scadenza ammessa è il 16 febbraio 2024 (questo giorno per la richiesta pare essere escluso), motivo per cui suggeriamo di prendere atto molto prima.

Sostituzione infissi e serramenti

Superbonus al 70% a parte, per tutto il 2024 – salvo cambiamenti improvvisi – rimangono le schermature solari oppure le caldaie a biomassa, con una detrazione fiscale massima al 50% e per costi fino ad un massimo di 60.000€.

Per tutto l’anno 2024, è stato prorogato il Sismabonus per i costi di messa in sicurezza antisismica, oltre che – anche in questo caso – è prevista una detrazione fiscale massima al 50%, su una spesa al limite dei 96 mila euro, per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione fiscale viene incrementata al 70% o massimo all’80%, qualora l’intervento riducesse il rischio sismico di una o due classi.











