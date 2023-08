Superbonus 90%/ Nuova scadenza e requisiti da soddisfare (19 agosto)

Aderire al superbonus al 90%, significa poter usufruire a pieno della detrazione fiscale. Questo purché siano state effettuate delle spese per almeno il 30% ed entro la scadenza del 30 settembre del 2022.

Per semplificare l’operazione: tutti i costi sostenuti dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del 2023, potranno essere rimborsarti nella detrazione fiscale e nella misura principale del 90%. Per godere di questo contributo, ci altre condizioni da rispettare rispetto alle tempistiche.

DEFAULT EVERGRANDE/ Le verità nascoste dall'ultima "arma di distrazione di massa"

Superbonus al 90%: condizioni e requisiti da soddisfare

Per comprendere come usufruire del superbonus al 90%, occorre chiarire quali sono i requisiti e le condizioni da dover soddisfare. In particolar modo ci sono 3 condizioni da dover soddisfare:

Il contribuente deve risultare titolare di un diritto di effettivo godimento dell’unità immobiliare di riferimento, oppure del semplice diritto di proprietà; Il reddito del contribuente non dev’essere oltre ai 15 mila euro; L’unità immobiliare dev’essere adibito come “abitazione principale”.

Dopo la proroga del Superbonus 110%, il Governo Meloni è passato al 90% con un altro requisito indispensabile da dover soddisfare: avere la residenza nell’immobile in cui si effettuano gli interventi edilizi, poiché è estremamente importante dimostrare di aver l’unità come “abitazione principale”.

SPY FINANZA/ Dal mattone un altro rischio per l’Italia

Quindi, per poter soddisfare il superbonus del 90%, i tempi per poter mettersi in regola sono davvero ristretti. Nello specifico mancherebbero (fino a dicembre), soltanto 4 mesi e mezzo, altrimenti si perderebbe la possibilità di godere dell’incentivo fiscale.

Tuttavia, per i condomini che entro il 31 dicembre del 2022 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CIA), è possibile avere una proroga. La delibera dell’assemblea condominiale dev’essere datata al 18 novembre del 2022.

Anche per le villette varrà la proroga al 31 dicembre (anziché al 30 settembre come comunicato in precedenza). I proprietari che vorranno usufruire del superbonus al 90% dovranno aver comunicato lo stato d’avanzamento dei lavori.

Superbonus 110%/ Proroga dell'aliquota piena: le novità nella nuova legge di bilancio (13 agosto 2023)

Facciamo presente che quelli elencati qui sopra, sono tutti i requisiti e le condizioni necessarie per poter godere dell’incentivo edilizio che molto probabilmente sarà soltanto per quest’anno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA