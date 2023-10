Superbonus come cambierà nel 2024/ 24 Mld di euro “Repower”, cosa aspettarsi (18 ottobre 2023)

Per aggiornamenti sul Superbonus e su come cambierà nel 2024, occorre analizzare gli obiettivi del Governo Meloni. Dopo le numerosi frodi fiscali e i deficit economici scaturiti da una misura decisamente “fuori controllo”, adesso occorre una valutazione molto più minuziosa.

La nuova manovra finanziaria infatti, mira a portare stabilità al Superbonus, con sconti fiscali edilizi e una rateizzazione decennale più gestibile. La speranza è che i contribuenti con un reddito più basso, possano godere dei benefit fiscali, oltrepassando le restrizioni temporali scorse.

Superbonus come cambierà nel 2024: le novità dell’emendamento

Sul Superbonus e come cambierà nel 2024, il primo appunto – e anche molto importante – riguarda lo stop alla cessione del credito e lo sconto in fattura. Una manovra indispensabile affinché non si verifichino più i debiti pubblici verificatosi nella misura scorsa.

Tale aspetto è stato adottato per poter gestire i nuovi crediti di imposta nel migliore dei modi, riuscendo a farlo adeguatamente rispetto alle direttive dell’ISTAT e dell’Eurostat. La prima soluzione potrebbe essere quella di prorogare il Superbonus ma con una netta riduzione (dal 110% al 70%).

Un’altra agevolazione più semplificativa rispetto alle nuove misure da adottare, dovrebbe essere inerente ai crediti “non riscuotibili“, che fino ad oggi hanno avuto un impatto economico piuttosto ingente e significativo.

Sconti fiscali e nuove risorse finanziarie

Anche se il Superbonus cambierà forma e condizioni a partire dal 2024, ciò non toglie che il Governo vorrà precludere l’inserimento delle agevolazioni fiscali che restano pur sempre un punto importante per poter apportare miglioramenti significativi sulle residenze e la loro qualificazione energetica.

Il lavoro più duro, sarà quello di mantenere gli stessi vantaggi (efficienza e rinnovamento energetico), pur non inficiando negativamente sul debito pubblico. Per ovviare a questo problema, il Governo ha incluso il piano Repower EU, facente parte del PNRR inviato a Bruxelles.

La cifra destinabile a questa misura e al rinnovo dell’ecobonus, potrà essere quantificata in 4 miliardi di euro.











