Il Superbonus applicato su immobile oggetto di una donazione e poi con rivendita, può prevedere una tassazione.

Gli interventi del Superbonus su un immobile donato e poi rivenduto potranno esser considerati come valore aggiunto (oltre alle tasse da versare). Lo ha detto il fisco italiano con una recente sentenza.

Chiaramente è possibile è possibile contare su delle eccezioni (prive di tassazione), che riguardano principalmente la successione sull’immobile e l’eventuale “prima casa”.

Superbonus su immobile: tasse anche sulla vendita da donazione, ma quando?

Il caso dei lavori di Superbonus su un immobile donato dalla madre al figlio nel 2012, con l’intenzione di esser rivenduto da quest’ultimo durante quest’anno, 2025, riguarda proprio la questione sull’imponibilità.

Il fisco ritiene che sull’eventuale plusvalenza che il figlio genererà dall’immobile in precedenza regalatogli (e oggetto degli interventi edilizi terminati a dicembre scorso), dovrà pagargli le tasse (questo perché non si è verificato alcun caso che potesse rientrare nelle eccezioni previste dalla Legge).

Il fisco si è attenuto all’ultima normativa introdotta nel Bilancio scorso (risalente al 2024). In quell’occasione è stato ampliato l’orizzonte sulla plusvalenza immobiliare e tassabile in relazione al tempo trascorso dalla fine dei lavori.

Cosa ne pensa il fisco italiano?

Il fisco italiano è certo di poter pretendere delle tasse sull’immobile donato e poi rivenduto a patto che ciò avvenga entro 10 anni dai lavori del Superbonus. Il conteggio tiene conto della plusvalenza dopo che la madre (donatrice), avrà valutato l’unità immobiliare.

Per fare una valutazione precisa si potrà prendere in riferimento l’indice dell’ISTAT, conteggiando anche i benefit fiscali ricevuti (come lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di imposta). Inoltre si dovrà prevedere anche la percentuale ottenuta.

Se la rivendita della casa si concluderà entro i 5 anni dagli interventi, e supponendo che il Superbonus applicato era al 110%, queste spese non varranno. In alternativa (superati i cinque anni di tempo), i costi in questione avranno sì un valore ma non nella loro interezza (soltanto la metà dell’esborso).