Superbonus, voragine nei conti: deficit 7,2%, spesa 2023 a 76 miliardi/ Giorgetti: “Stagione irresponsabile”

Se il peso del debito sul Pil è calato più di quanto previsto, il merito è dell’inflazione. Infatti, la corsa dei prezzi nel 2023, e in particolare il suo effetto lievito sul Pil nominale, è riuscita ad abbassare il peso del debito, mentre il Superbonus è tornato a sfondare i conti pubblici, anche in questo caso ben oltre le previsioni. A dipingere il quadro dei conti pubblici e dell’economia italiana è l’Istat nella nota sul Pil e indebitamento delle Pa. Rispetto a quello prospettato in autunno dalla NaDef, è molto diverso. La differenza più lampante è quella del deficit, volato al 7,2% del Pil contro il 5,3% indicato dal programma di finanza pubblica. Ma il debito ha chiuso l’anno a quota 137,3% del prodotto, quindi 2,9 punti sotto il livello indicato dalla NaDef. Pertanto, l’Italia ha registrato un calo record del debito/Pil del 17,6% rispetto ai picchi 2020.

Una contraddizione solo apparente, spiega il Sole 24 Ore, perché la spiegazione arriva da una ragione matematica banale prodotta dall’effetto dell’inflazione. Alla base della spinta al deficit ci sono i crediti d’imposta collegati all’edilizia, quindi al Superbonus, alla base anche della revisione al rialzo del deficit 2022. In base ai dati Istat, con un deficit più alto dell’1,9% (39 miliardi) rispetto all’obiettivo fissato dalla NaDef, lo “scontrino” 2023 del Superbonus vola vicino ai 76 miliardi, contro i 54 dell’anno prima che si aggiungono ai 13 maturati a fine 2021. In attesa dei prossimi aggiornamenti, il conto totale dovrebbe arrivare ai 143 miliardi.

SUPERBONUS, GIORGETTI “STAGIONE IRRESPONSABILE CON EFFETTI PESANTI”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti torna ad attaccare il Superbonus, parlando di una stagione «irresponsabile» che ha causato una «emorragia» con un «effetto pesante» sul 2023, «andando purtroppo oltre le già pessimistiche prospettive». Per il responsabile dei conti italiani, «con la non semplice chiusura di quella stagione, la finanza pubblica dal 2024 intraprende un sentiero di ragionevole sostenibilità». I sostenitori del Superbonus, invece, enfatizzano il crollo del debito/Pil negli anni della crescita grazie alle politiche espansive. Ma la sorpresa non arriva dalla crescita reale, rivista al rialzo al +0,9% collocandosi quindi solo un decimale sopra la stima del Governo.

Come evidenziato dal Sole 24 Ore, è troppo poco per ritenerlo un vero punto di svolta. Lo è l’inflazione domestica misurata dal deflatore del Pil, che nel 2023 per il ministero dell’Economia si sarebbe fermato al 4,5% invece nei calcoli dell’Istat è salito al 5,3%. La somma di deflatore e crescita reale dà il Pil nominale, che è il denominatore nel rapporto con il debito: per l’Istat arriva al 6,2%, mentre nella NaDef era al 5,3%. Comunque, i dati Istat confermano la prudenza dei calcoli della Ragioneria generale nella preparazione dei Documenti di finanza pubblica, usata anche sul deflatore 2024.











