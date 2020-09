SUPERCOPPA FINAL FOUR/ Sorteggio semifinali: ecco le 4 squadre protagoniste (basket)

Guardando il quadro del sorteggio di Supercoppa Final Four di basket, andiamo a scoprire meglio quali siano le quattro semifinaliste che vedremo inserite nelle urne. Come detto, la Virtus Bologna potrà giocare la fase finale del torneo in casa; ha confermato Sasha Djordjevic come allenatore e la gran parte di un roster che lo scorso anno era primo in Serie A1 e qualificato ai quarti di Eurocup. L’Olimpia Milano, ancora affidata al grande ex Ettore Messina, è la più forte: in estate oltre alle conferme importanti ha aggiunto giocatori come Gigi Datome, Kyle Hines, Kevin Punter, Malcolm Delaney e Shavon Shields diventando ancora più profonda e con tantissime soluzioni. Abbiamo poi i campioni in carica della Dinamo Sassari, con la certezza rappresentata da Gianmarco Pozzecco ma anche un gruppo che deve trovare il giusto amalgama, nel quale si è già messo in grande evidenza Vasa Pusica; infine la Reyer Venezia, praticamente la stessa squadra da tre anni (compreso il coach Walter De Raffaele) e che per questo nelle gare secche da dentro o fuori può avere una marcia in più. Come abbiamo detto, sarà un grande fine settimana di basket vada come vada, aspettiamo allora il sorteggio… (agg. di Claudio Franceschini)

SORTEGGIO SUPERCOPPA FINAL FOUR BASKET

Si svolge alle ore 12:00 di martedì 15 settembre il sorteggio della Supercoppa Final Four: parliamo ovviamente di basket e saremo alla Segafredo Arena di Bologna, dove si terranno le semifinali e la finale di un torneo che è cominciato a fine agosto, e ha dato il via ufficialmente alla stagione della pallacanestro italiana. Sono quindi quattro le squadre coinvolte: venerdì 18 settembre si disputeranno le due semifinali, domenica 20 invece avremo la finale. Olimpia Milano, Sassari, Venezia e Virtus Bologna si incroceranno: sono le grandi favorite che ci aspettavamo a questo livello della competizione, non hanno deluso le aspettative e dunque staremo a vedere quello che uscirà dal sorteggio della Final Four di Supercoppa, che sarà condotto dal presidente di Lega Umberto Gandini e dai rappresentanti delle 4 semifinaliste.

SUPERCOPPA FINAL FOUR: IL SORTEGGIO

Non ci sono vincoli o restrizioni nel sorteggio della Supercoppa Final Four: le quattro squadre potranno affrontare chiunque, come è giusto che sia. Come abbiamo detto, erano quelle che si attendevano anche se si è rischiato il ribaltone almeno nel girone D: Sassari si è qualificata soltanto in virtù della classifica avulsa nei confronti della già ottima Pesaro, mentre le altre hanno avuto vita più facile. Ora staremo a vedere: il Banco di Sardegna è anche la squadra campione in carica e che ha dovuto viaggiare meno per giocare le partite del girone (che si è disputato interamente sul neutro di Olbia), ma la Virtus Bologna avrà il vantaggio di giocare sul parquet amico, l’Olimpia Milano ha sicuramente il roster più forte e lungo mentre Venezia sa trasformarsi quando si tratta di giocare partite decisive. Vada come vada sarà un bello spettacolo: non vediamo l’ora di scoprire come andrà il sorteggio.



