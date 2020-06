Supercoppa Italiana 2020/ Chi sfiderà il Napoli? Le ipotesi su avversaria e data

Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, il Napoli di Gennaro Gattuso si è laureato vincitore della Coppa Italia 2020, al termine di un’intensa e complicata finale contro la Juventus di Sarri, decisasi solo ai calci di rigori. Gli azzurri hanno dunque fatto loro con grande merito il sesto trofeo della loro storia, che pure gli concede naturalmente il diritto di disputare la prossima Supercoppa Italia, trofeo che viene messo in palio tra chi vince la Coppa Italia e dunque i campani e la formazione che invece fa proprio lo scudetto. Ma chi dunque sfiderà la formazione di Gattuso nella sfida per la Supercoppa Italia 2020? E quando e dove questa partita verrà disputata? Fornire risposte a tali domane non è al momento facile, considerando che fino a poche settimane fa pure vi era stato il grande rischio che la stagione calcistica 2019-2020 neppure potesse ripartire, dopo l’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus: e pure ora non ci si può dire ancora totalmente sicuri che l’allarme sia completamente rientrato. Proviamo comunque a fare delle ipotesi.

SUPERCOPPA ITALIA 2020: DOVE E QUANDO SI GIOCHERA?

Per rispondere alle domande del dove e e quando verrà disputata la Supercoppa Italiana 2020 che vedrà il Napoli protagonista, si possono infatti fare alcune ipotesi. Calendario alla mano e tenuto conto che il campionato di Serie A sarà in campo fino ai primi di agosto (mese che sarà poi riservato alla conclusione delle Coppe UEFA) per chiudere regolarmente la stagione, possiamo facilmente immaginare che per la Supercoppa Italiana 2020 non se parli prima dell’inverno inoltrato. Periodo papabile è certo la finestra natalizia, che pure è stata sfruttata nel 2019, quando la finale Juventus-Lazio venne giocata il 22 dicembre. Per il dove è sempre in auge l’ipotesi di far disputare questo match all’estero, dove verrebbero garantiti introiti importanti: ma su questo sarà da capire come si regoleranno gli spostamenti di massa con lo sviluppo di pandemia. In caso si dovesse scegliere una meta italiana come sede della Supercoppa, allora gli stadi papabili sarebbero parecchi, dall’Olimpico a San Siro (che ha ospitato anche l’edizione inaugurale del 1988).

SUPERCOPPA ITALIA 2020: CHI SARA’ L’AVVERSARIA DEL NAPOLI?

Altro quesito che sorge in vista della Supercoppa Italia 2020 è chi sarà l’avversario del Napoli? E qui per ottenere una risposta certa dovremo solo attendere che termini il campionato regolare della Serie A, fissato ad oggi per il prossimo 2 agosto. Pure si possono fare anche qui delle ipotesi, basandosi sulla classifica (peraltro incompleta, visto che mancano ancora 4 recupero del 25^ turno) del campionato, prima della ripartenza. Graduatoria alla mano vediamo che al momento la prima indiziata alla vittoria dello scudetto e dunque alla disputa della Supercoppa Italia 2020 è proprio la Juventus di Sarri, con cui il Napoli ha battagliato ieri nella finale della Coppa Italia. La Vecchia Signora infatti staziona alla prima casella della classifica con ben 63 punti: pure i bianconeri ne hanno appena uno di vantaggio sulla Lazio di Inzaghi. Distante ma non troppo l’Inter di Conte, che pure deve recuperare un match: i nerazzurri infatti dal terzo posto rimangono sempre in lotta per lo scudetto, pure registrando ora solo 54 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA