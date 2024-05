Supercoppa Italiana 2024/ Tabellone definito: ecco quali saranno le semifinali (oggi 16 maggio)

SUPERCOPPA ITALIANA 2024: DEFINITO IL TABELLONE

Definito il tabellone delle semifinali della Supercoppa Italiana 2024, che sarà di nuovo un torneo con quattro squadre partecipanti, come abbiamo visto nell’ultima edizione vinta dall’Inter nella finale contro il Napoli con gol nel finale di Lautaro Martinez, dopo che i nerazzurri avevano vinto la propria semifinale contro la Lazio mentre i partenopei avevano debuttato battendo la Fiorentina. Proprio l’Inter sarà l’unica squadra confermata, le altre tre protagoniste saranno invece tutte diverse.

I nomi delle partecipanti alle semifinali di Supercoppa Italiana 2024 erano in realtà note già in precedenza, infatti sapevamo da tempo dell’Inter campione d’Italia, mentre dallo scorso weekend è matematicamente secondo nella classifica di Serie A il Milan e logicamente fin da aprile sapevamo che le due finaliste di Coppa Italia sarebbero state Atalanta e Juventus, ma restava da definire il tabellone, che in semifinale prevede le sfide tra i campioni d’Italia in carica e la finalista di Coppa Italia da un lato, mentre dall’altro si affrontano la detentrice della Coppa Italia e la seconda del campionato.

SUPERCOPPA ITALIANA 2024: ECCO QUALI SARANNO LE SEMIFINALI

Tutto questo premesso, è facile capire quindi che le due semifinali saranno Inter Atalanta e Juventus Milan, con la sfida tutta nerazzurra tra i campioni d’Italia e la Dea da una parte e il big-match tra bianconeri e rossoneri dall’altra, con gli uomini di Simone Inzaghi che sono gli unici quindi ad avere già una precedente esperienza nel nuovo quadrangolare che assegna la Supercoppa Italiana con la formula mutuata dalla Spagna. Evidentemente, le due squadre vincitrici daranno poi vita alla finale per la conquista del titolo.

Infine, dobbiamo precisare che la Supercoppa Italiana 2024 probabilmente si giocherà in realtà nel 2025, perché – come già successo nell’ultima edizione – il quadrangolare dovrebbe essere ospitato in Arabia Saudita e il periodo prescelto dovrebbe essere gennaio 2025, sperando che ci siano meno problemi per definire la sua esatta collocazione rispetto alla sofferta edizione del debutto della nuova formula, che a un certo punto aveva lasciato supporre un immediato ritorno alla finale secca fra campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia.











