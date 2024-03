Supercoppa Italiana 2025/ Ufficiale: sarà ancora Final Four in Arabia (oggi 29 marzo 2024)

SUPERCOPPA ITALIANA 2025: ANCORA FINAL FOUR IN ARABIA SAUDITA

La Supercoppa Italiana 2025, o per essere più precisi la Supercoppa 2024 che però si giocherà a gennaio 2025, sarà ancora in Arabia Saudita e col format delle Final Four. La notizia è diventata ufficiale stamattina, venerdì 29 marzo 2024, al termine dell’Assemblea di Lega Serie A che ha discusso anche del calendario della manifestazione, confermando quindi che si farà il bis della Supercoppa Italiana con quattro club a contendersi il trofeo, come è stato a gennaio con la vittoria dell’Inter nell’ultima edizione, la prima di sempre con Final Four.

Non erano mancate le critiche per varie difficoltà pratiche e pure ideali, compresi i fischi del pubblico locale nel minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva, ma la Supercoppa Italiana 2025 si disputerà con le medesime modalità. Anche il periodo scelto è lo stesso, quindi si giocherà a gennaio 2025, con le due semifinali, una tra i campioni d’Italia in carica e la finalista di Coppa Italia e l’altra fra i detentori della Coppa e i secondi del campionato, poi la successiva finalissima naturalmente tra le formazioni che avranno la meglio nelle due semifinali.

SUPERCOPPA ITALIANA 2025: IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA LEGA SERIE A

Non cambierà nemmeno la modalità per seguire in televisione la Supercoppa Italiana 2025, che infatti sarà trasmessa in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, come d’altronde sarà fino alla stagione 2026-2027. “Nel corso della riunione le società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita” si legge nella nota diramata dalla Lega Serie A. L’edizione di gennaio 2024 aveva visto in realtà giungere in finale i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia, perché Napoli e Inter ebbero la meglio rispettivamente su Fiorentina e Lazio prima del successo nerazzurro in finale con gol di Lautaro Martinez.

La seconda in campionato e la finalista sconfitta di Coppa Italia ci potranno quindi riprovare nella Supercoppa Italiana 2025. Qualora una delle due finaliste di Coppa Italia dovesse anche chiudere nelle prime due posizioni in classifica, parteciperebbe anche la terza della Serie A 2023-2024, è una possibilità che realisticamente potrebbe verificarsi solo con la Juventus, attualmente in lotta per il secondo posto con il Milan e semifinalista di Coppa Italia al pari di Atalanta, Fiorentina e Lazio, per le quali però è decisamente più complicato ipotizzare che possano chiudere tra le prime due questa Serie A.











