Supercoppa Italiana a Riad/ Milan Inter si gioca in Arabia, fissata la data

SUPERCOPPA ITALIANA A RIAD: ECCO LA DATA

La Supercoppa Italiana si giocherà a Riad: il derby Milan Inter sarà quindi un appuntamento in Arabia Saudita, la Lega Serie A ha comunicato la sede fissando anche al 18 gennaio 2023 la data della partita, che sarà dunque la Supercoppa Italiana 2022 ma si giocherà già nell’anno successivo, come d’altronde è successo anche nella scorsa stagione, con il successo per 2-1 dell’Inter campione d’Italia a San Siro contro la Juventus, nei panni della detentrice della Coppa Italia come adesso invece i nerazzurri, che sfideranno i cugini del Milan campione d’Italia in sede esotica.

La nota ufficiale della Lega Serie A circa sede e data della prossima edizione della Supercoppa Italiana recita infatti: “La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa di Lega 2022/23, denominata ufficialmente EA Sports Supercup, trentacinquesima edizione del trofeo, si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita), mercoledì 18 gennaio 2023. L’orario di inizio della gara sarà deciso in accordo con gli organizzatori locali”.

SUPERCOPPA ITALIANA: I PRECEDENTI ALL’ESTERO

La Supercoppa Italiana si giocherà quindi all’estero per la dodicesima volta: la prima risale al 1993, quando Milan e Torino si affrontarono a Washington; abbiamo avuto poi le edizioni del 2002 a Tripoli, in Libia, e quella del 2003 a New York, prima di puntare decisamente verso l’Asia. La Cina ha ospitato infatti ben quattro edizioni, di cui tre a Pechino (2009, 2011 e 2012) e una a Shanghai (2015); la capitale del Qatar, Doha, ha accolto la Supercoppa Italiana nel 2014 e nel 2016; infine è diventata protagonista assoluta l’Arabia Saudita, con l’edizione del 2018 a Gedda e quella del 2019 a Riad, dove si tornerà anche nel prossimo inverno.

L’unico precedente di Milan Inter in Supercoppa Italiana fu proprio all’estero, con successo rossonero per 2-1 a Pechino nel 2011, partita comunque a dire il vero con il senno di poi abbastanza amara, perché di fatto segnò la fine di un ciclo vincente per entrambe le squadre milanesi. Nell’accordo con l’Arabia Saudita c’erano tre edizioni della Supercoppa Italiana da disputare laggiù: la pandemia di Coronavirus aveva lasciato tutto in sospeso, tanto che le ultime due edizioni si sono giocate a Reggio Emilia e Milano. Prendiamolo dunque come un segnale di ritorno alla normalità, anche se il derby a San Siro avrebbe avuto un altro fascino.











