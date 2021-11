Supercoppa Italiana a San Siro/ Inter Juventus, ufficiale: al Meazza il 12 gennaio

SUPERCOPPA ITALIANA A SAN SIRO

La Supercoppa Italiana si giocherà a San Siro: Inter Juventus sarà dunque in casa dei nerazzurri, il prossimo 12 gennaio, come stabilito in mattinata dal Consiglio della Lega Serie A. Una decisione non scontata, perché inizialmente il match era stato programmato in Arabia Saudita: a Riyad si era già giocato nel dicembre 2019 (vittoria della Lazio sulla Juventus) ma nel 2018 (in realtà gennaio 2019) eravamo nello stesso Paese, anche se a Gedda, quando i bianconeri avevano superato il Milan.

Invece, stavolta sarà lo stadio Giuseppe Meazza: casa della vincitrice dello scudetto, e seconda volta consecutiva in Italia. Nel gennaio scorso infatti la sede della Supercoppa Italia era stata Reggio Emilia: al Mapei Stadium, la Juventus aveva battuto il Napoli. Inter Juventus invece sarà a San Siro, il 12 gennaio 2022: la partita, ricordiamo, mette a confronto la squadra che ha vinto lo scudetto e quella che ha vinto la Coppa Italia.

INTER JUVENTUS, I NUMERI DELLA SUPERCOPPA

Il dato favorevole ai nerazzurri riguarda il fatto che l’ultima vittoria, datata 2010 (3-1 alla Roma), era arrivata proprio al Meazza; per la Juventus si tratta della decima partecipazione consecutiva alla Supercoppa Italiana, ma per la prima volta dopo nove edizioni giocherà questa partita come vincitrice della Coppa Italia, e non dello scudetto. Non succedeva dal 1990, quando la Vecchia Signora allenata da Gigi Maifredi era stata travolta 5-1 dal Napoli di Diego Armando Maradona; Juventus Inter come Supercoppa Italiana si è invece giocata soltanto nel 2005, al Delle Alpi i nerazzurri vinsero 1-0 ai tempi supplementari con un gol di Juan Sebastian Veron.

Quella era la Juventus di Fabio Capello, cui lo scudetto che aveva permesso di giocare quella partita sarebbe stato revocato. Ricordiamo anche che le Supercoppe vinte dai bianconeri sono 9 (record) mentre l’Inter ne ha messe in bacheca 5, ma il 12 gennaio 2022 la Supercoppa Italiana tornerà a riproporci il derby d’Italia, giocato poco fa in campionato e terminato 1-1 con i gol di Edin Dzeko e Paulo Dybala, che ha pareggiato su rigore appena prima del 90’ minuto.



