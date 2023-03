SUPERCOPPA ITALIANA, CAMBIA IL FORMAT/ 4 squadre in Arabia dal 2024

Cambia la formula della Supercoppa Italiana. L’Assemblea di Lega che si è riunita oggi (lunedì 13 marzo) in via Ippolito Rosellini a Milano ha stabilito che saranno 4 le partecipanti alla competizione che dal 1988 ad oggi vedeva fronteggiarsi la formazione vincitrice dello Scudetto con quella della Coppa Italia. La competizione invece a partire dal 2024, ovvero l’anno prossimo, vedrà competere quattro squadre in un’inedita “final four‘” seguendo il modello già sperimentato dalla Spagna.

Dunque a partecipare saranno le prime due classificate in Serie A, la finalista di Coppa Italia e ovviamente la vincitrice del trofeo. Ancora da specificare cosa accadrebbe se una delle squadre combaciasse tra le due competizioni, anche se si dovrebbe comunque seguire il già citato modello spagnolo, andando dunque a includere anche la terza classificata della Serie A in questa final four, on semifinali e finali invece della partita secca prevista fino all’edizione di quest’anno.

SUPERCOPPA ITALIANA, DE SIERVO: “IL FORMAT PUÒ ANCORA CAMBIARE”

Si giocherà in Arabia Saudita, con la Supercoppa già andata in scena a Ryad nelle ultime edizioni. Nelle prossime 6 edizioni, 4 andranno in scena complessivamente in Arabia, le prossime 2 e, nei programmi, quelle del 2028 e del 2029. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha spiegato così la decisione sul nuovo format della Supercoppa italiana: “La Supercoppa andrà in Arabia la prossima stagione e quella successiva, poi avremo due anni di stop in cui decideremo se andare altrove e poi i due anni successivi si tornerà lì.”

Ha proseguito De Siervo: “C’è anche inserita in questo format una amichevole che si disputerà sempre all’estero. Questo format può essere rimesso in discussione di anno in anno in virtù di quello che è l’impegno e il carico dei calendari delle squadre di vertice perché sappiamo che dalla stagione 2024/25 partirà la nuova Champions League e il nuovo Mondiale per Club“. Dunque si analizzerà l’impatto del nuovo calendario che tra due stagioni vedrà impegnati i club per confermare eventualmente la nuova formula a 4 squadre della Supercoppa Italiana”.

