Supercoppa Juventus Lazio/ Tutto esaurito a Riyad: Juve col tridente?

Supercoppa Juventus Lazio, scattato il countdown: domenica 22 dicembre 2019, alle ore 17.45, bianconeri e biancocelesti si affronteranno al King Saud University Stadium di Riyad per il primo trofeo nostrano della stagione. Le formazioni di Maurizio Sarri e di Simone Inzaghi di nuovo contro dopo la sfida di Serie A dello scorso 7 dicembre, che ha visto prevalere la compagine capitolina per 3-1: una rimonta che ha fatto sognare i tifosi dell’Aquilotto, speranzosi di giocarsi lo scudetto insieme alla Vecchia Signora e all’Inter. C’è grande attesa, dunque, e lo stadio sarà a dir poco brulicante: tutti e 23.700 posti saranno occupati e non mancheranno tifosi in arrivo dall’Italia. Come riportano i colleghi del Corriere dello Sport, sono attesi 800 tifosi bianconeri in arrivo dall’Italia e una centinaio della Lazio. Il pronostico è aperto, anche se le statistiche sorridono alla Juve: la squadra detentrice dello scudetto ha vinto la Supercoppa nel 71% delle occasioni. C’è anche da dire che nell’ultimo periodo il trend è cambiato: in tre delle ultime cinque edizioni del trofeo, ha perso proprio la squadra detentrice dello scudetto, sempre la Juventus dunque.

SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO, SARRI SFODERA IL TRIDENTE?

La sfida per la Supercoppa tra Juventus e Lazio è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, le due squadre si giocheranno il trofeo per la quinta volta: i quattro precedenti vedono due successi per parte. E ci sarà grande spettacolo, almeno sulla carta: in quattro partite sono stati segnati 14 gol, 3.5 di media a incontro. Queste ultime ore sono legate agli ultimi dubbi di formazione, con Maurizio Sarri e Simone Inzaghi chiamati a sciogliere gli ultimi nodi. I bianconeri sono reduci dalla vittoria del Ferraris contro la Sampdoria e il tecnico ex Napoli dovrà valutare se schierare il super tridente composto da Ronaldo, Higuain e Dybala, oppure no. Una mossa rischiosa, considerando l’abilità in contropiede della Lazio, ma che potrebbe anche contenere le folate delle mezzali Milinkovic-Savic e Luis Alberto. I biancocelesti sono reduci da otto vittorie consecutive in campionato e alcuni uomini vivono un periodo di forma eccellente, Correa e Immobile su tutti. Senza dimenticare il fattore cambi: Caicedo è risultato decisivo anche nella rimonta last-minute contro il Cagliari.

